Para hırsı gözlerini kör etmiş

Ondan insanlığı göremiyorsun

Dünya malı içerine yer etmiş

Gönül duvarını öremiyorsun

Sahil boylarında gezerken gördüm

Kibir denizinde yüzerken gördüm

Dalganla garibi ezerken gördüm

Onlara elini veremiyorsun

Sabaha çıkmaya var mı senedin

Fark etmezsin garipleri sınadın

Ebu Cehil gibi tuttu inadın

Yoksulun kalbine giremiyorsun

Beynini senelik verdin kiraya

Gönül köprüsünde girdin araya

Merhem çalman garipteki yaraya

Kibri yerlere seremiyorsun

Sözüm yanlış değil yerli yerince

Ayağın sıcacık başın serince

Âşık İdris der ki yoksul görünce

Onlara kol kanat geremiyorsun