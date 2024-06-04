Para hırsı gözlerini kör etmiş
Ondan insanlığı göremiyorsun
Dünya malı içerine yer etmiş
Gönül duvarını öremiyorsun
Sahil boylarında gezerken gördüm
Kibir denizinde yüzerken gördüm
Dalganla garibi ezerken gördüm
Onlara elini veremiyorsun
Sabaha çıkmaya var mı senedin
Fark etmezsin garipleri sınadın
Ebu Cehil gibi tuttu inadın
Yoksulun kalbine giremiyorsun
Beynini senelik verdin kiraya
Gönül köprüsünde girdin araya
Merhem çalman garipteki yaraya
Kibri yerlere seremiyorsun
Sözüm yanlış değil yerli yerince
Ayağın sıcacık başın serince
Âşık İdris der ki yoksul görünce
Onlara kol kanat geremiyorsun