Para hırsı gözlerini kör etmiş 
Ondan insanlığı göremiyorsun 
Dünya malı içerine yer etmiş 
Gönül duvarını öremiyorsun 

Sahil boylarında gezerken gördüm 
Kibir denizinde yüzerken gördüm 
Dalganla garibi ezerken gördüm 
Onlara elini veremiyorsun 

Sabaha çıkmaya var mı senedin
Fark etmezsin garipleri sınadın 
Ebu Cehil gibi tuttu inadın 
Yoksulun kalbine giremiyorsun 

Beynini senelik verdin kiraya 
Gönül köprüsünde girdin araya 
Merhem çalman garipteki yaraya
Kibri yerlere seremiyorsun 

Sözüm yanlış değil yerli yerince 
Ayağın sıcacık başın serince 
Âşık İdris der ki yoksul görünce 
Onlara kol kanat geremiyorsun 