Yozgat Valiliği, aşırı tonajlı araçların hem trafik güvenliğini tehdit ettiği hem de yolların daha hızlı bozulmasına yol açtığı gerekçesiyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, yasal tonaj sınırlarının aşılmasına kesinlikle müsaade edilmeyeceği belirtilerek, “Hem kendi güvenliğinizi hem de diğer sürücülerin güvenliğini tehlikeye atmamak için lütfen yasal tonaj sınırlarına uyunuz.” ifadesine yer verildi.

Açıklamada, aşırı tonajın trafik akışını olumsuz etkilediği ve kaza riskini artırdığı vurgulandı. Yolların herkesin ortak malı olduğuna işaret edilen açıklamada, sürücüler kurallara uymaya davet edildi.