Türkiye, coğrafi zenginlikleri, tarihi güzellikleri ve farklı yaşam tarzlarına ev sahipliği yapmasıyla dünya genelinde ilgi çeken bir ülke konumunda. Her biri kendi benzersiz özelliklere sahip olan bu şehirlerden hangilerinin en yaşanabilir olduğunu merak ediyor musunuz? İşte farklı nedenlerle öne çıkan Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri!

Eskişehir

Eskişehir, güvenliğiyle ön plana çıkan bir şehir olarak Numbeo şirketi tarafından dünyanın en güvenli şehirleri arasında 10. sırada yer alıyor. İç Anadolu'nun yeşil cenneti olarak bilinen Eskişehir, yaşamın kolaylığı, üniversiteleri ve etkinlikleriyle gençler tarafından da tercih ediliyor.

Bursa

Osmanlı İmparatorluğu'nun eski başkenti olan Bursa, İstanbul'a yakın olması, doğal güzellikleri ve gelişmiş sanayisiyle yaşamak için cazip bir seçenek sunuyor. Aynı zamanda kış turizmi ve lezzetli yemekleriyle tanınıyor.

Yalova

İstanbul ve Bursa gibi büyük şehirlere kolay ulaşım sağlayan Yalova, son yıllarda hızla gelişen bir şehir haline geldi. Hem sakin hem de hareketli bir yaşam tarzını bir arada sunan Yalova, termal turizm açısından da popüler.

Antalya

Antalya, ülkenin en turistik şehirlerinden biri olarak sıcak iklimi, denizi, kültürel zenginlikleri ve altyapısıyla yaşamak için ideal bir seçenek sunuyor. Yaz turizminin yanı sıra, gece hayatı, sanat etkinlikleri ve eğitim olanaklarıyla konforlu bir şehir hayatı sunuyor.

Kocaeli

Sanayi ve ticaretin önemli merkezlerinden biri olarak kabul edilen Kocaeli, coğrafi konumu ve iş olanaklarıyla ön plana çıkıyor. Deniz yoluyla kolayca ulaşılabilen Kocaeli, hem kış hem yaz aylarında keyifli bir yaşam sunuyor.

Tekirdağ

Mavi ve yeşilin buluştuğu doğası, tarihi değerleri ve İstanbul'a yakınlığıyla Tekirdağ, sakinlik arayanlar için ideal bir tercih. Tarım, turizm ve sanayi alanlarındaki gelişimiyle yaşanabilirlik seviyesini artırıyor.

İzmir

Eğitim, sağlık, sanat ve turizm açısından zengin bir şehir olan İzmir, yaşam kalitesi yüksek bir şehir olarak öne çıkıyor. Şehir hayatından uzaklaşmak istediğinizde ise tatil beldelerine kolayca ulaşım sağlanıyor.

Ankara

Başkent Ankara, çeşitli olanaklara sahip olması ve sakin bir yaşam tarzı sunmasıyla en yaşanabilir şehirlerden biri olarak kabul ediliyor. İş fırsatları, üniversiteleri ve düzenli şehir yapısıyla dikkat çekiyor.

İstanbul

İstanbul, yoğun nüfusu ve karmaşasıyla birlikte farklı araştırma şirketleri tarafından dünyanın en yaşanabilir şehirleri arasında sayılmaya devam ediyor. Türkiye'nin ve dünyanın önemli ticaret ve kültür merkezlerinden biri olarak İstanbul, sayısız güzellikleri ve keşfedilmeyi bekleyen yerleriyle her gün bir macera sunuyor.

Bu şehirler, farklı özellikleri ve olanaklarıyla Türkiye'nin en yaşanabilir şehirleri arasında yer alırken Yozgat bu listedeki şehirler arasında yer almıyor.(Haber Merkezi)