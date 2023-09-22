Milli Türk Talebe Birliği Yozgat İl Temsilcisi Muhammed Emin Yurdusever, "Milli Türk Talebe Birliği’ne atılan hain bomba sonucu şehit düşen Mustafa Bilgi’yi rahmetle anıyoruz" dedi.

MUSTAFA BİLGİ KİMDİR

Mustafa Bilgi,1950’de Bolu’nun Göynük İlçesi Ekinciler Köyü’nde doğmuştur.

İlkokulu köyünde bitirdikten sonra, İstanbul’da Hocapaşa Camii’nde İmam Hatiplik yapan amcası onu yanına alır ve İstanbul İmam Hatip Okulu’na kaydettirir. İmam Hatip Okulu’ndayken Milli Türk Talebe Birliği’nde çalışmalara katılmaya başlar. Kısa zamanda yaptığı çalışmalarla göz doldurur ve Ortaöğretim Komitesi Başkanı olur. 1967-68 eğitim döneminde İmam Hatip Okulunu bitirir. O yıllarda İmam Hatip Okulu mezunlarına Üniversiteye giriş imtihanlarına girme hakkı olmadığı için Pertevniyal Lisesi’nde fark dersleri vererek düz lise diplomasını da alır. (Alpaslan Demir)