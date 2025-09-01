Yozgat Bozok Üniversitesi, sağlık hizmetlerinde Türkiye’de öncü bir uygulamaya imza attı.

Üniversite Hastanesi ile Yozgat Şehir Hastanesi arasında imzalanan kısmi işbirliği protokolü sayesinde, nisan ayından itibaren insan kaynağı ve tıbbi cihazların daha verimli kullanılması sağlanıyor. Böylece vatandaşlar, daha hızlı, etkin ve kapsamlı sağlık hizmetlerine ulaşabiliyor.

Sağlık Bakanlığı’nın “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda önemli bir yenilik daha hayata geçirildi. Türkiye’de bugüne kadar yalnızca Sağlık Bakanlığı hastanelerinde kullanılan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) artık Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi’nde de uygulanmaya başlandı. Vatandaşlar, bundan böyle aile hekimleri üzerinden randevulu oluşturarak sağlık hizmeti alabilecek.

"Randevu Süreçleri Daha Şeffaf"

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, MHRS uygulamasının üniversite hastanesi için tarihi bir adım olduğunu söyledi.

Rektör Yaşar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Üniversite hastanemiz, tıp fakültesi öğrencilerimizin eğitim aldığı, aynı zamanda vatandaşlarımıza üst düzey sağlık hizmeti sunduğumuz önemli bir merkezdir. MHRS’nin üniversite hastanemizde uygulanmaya başlamasıyla birlikte, randevu süreçleri daha şeffaf, hızlı ve erişilebilir hale geldi. Vatandaşlarımız artık aile hekimleri aracılığı ile alabilecek. Yozgat Şehir Hastanesi ile imzaladığımız protokol sayesinde hem insan kaynağımızı hem de tıbbi cihazlarımızı ortaklaşa kullanıyoruz. Bu da hem sağlık hizmetlerinin kalitesini artırıyor hem de kaynakların etkin kullanılmasını sağlıyor. Yozgat Bozok Üniversitesi olarak yalnızca ilimize değil, bölgemize örnek olacak bir model oluşturmanın gururunu yaşıyoruz. Sağlık alanında atılan bu önemli adımda yanımızda olan başta Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na, YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar’a ve emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Üniversite olarak ‘Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’ vizyonuna katkı sunmaya devam edeceğiz.”