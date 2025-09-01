Nasıl Şikâyette Bulunabilirim?

www.cimer.gov.tr veya e-Devlet kapısı www.turkiye.gov.tr adreslerini kullanarak.

ALO 150 telefon hattını arayarak

İletişim Başkanlığına gönderilmek üzere mektup ve faks göndererek

Cumhurbaşkanlığı, Bakanlık, Valilik ve Kaymakamlıklarda oluşturulan halkla ilişkiler bürolarına şahsen müracaat ederek başvuru yapabilirsiniz.

Cimer’e Kimler Başvurabilir?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. (12 yaşından büyük)

Özel hukuk tüzel kişileri.

Türkiye’de ikamet eden yabancılar. (Karşılıklılık esası çerçevesinde)

Başvurular Nasıl Değerlendiriliyor?

İnternet ortamında yapacağınız başvurularda, başvurunuzun doğrudan gönderilmesini istediğiniz kamu kurumunu seçebilirsiniz. Eğer müracaat konunuzla ilgilenecek kurumun hangisi olduğunu bilmiyorsanız İletişim Başkanlığını seçmeniz gerekmektedir. Bu durumda başvurunuz CİMER personeli tarafından ön değerlendirmeye tabi tutulmakta ve sonrasında ilgili kamu kurumuna sevk edilmektedir.

Bu işlemden sonra başvurunuz sevk edilen kurum tarafından okunmakta ve ilgisine göre kurumun alt birimlerine gönderilmektedir.

Cevap verecek olan birim, başvurunuzu; bilgi toplama, derleme, inceleme, soruşturma gibi birtakım değerlendirmelerden geçirerek yasal süre içerisinde cevap metnini onaylayacak olan yetkiliye iletmektedir. Cevap, kontrol ve onay aşamalarından geçtikten sonra e-posta adresinize otomatik olarak gönderilmektedir.