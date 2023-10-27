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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ‘Bitkisel Üretim 2. Tahmini, 2023' verilerini yayımladı.

Üretim miktarlarının, 2023 yılının ikinci tahmininde bir önceki yıla göre tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde (yem bitkileri hariç) yüzde 7,7; sebzelerde yüzde 0,3; meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 2,2 oranında artacağı tahmin edildi.

Buna göre 2023 yılı üretim miktarlarının yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 75,9 milyon ton; sebzelerde 31,7 milyon ton; meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde 27,4 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

TAHIL ÜRETİMİNDE ARTIŞ TAHMİNİ

Tahıl ürünleri üretim miktarlarının 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 7,4 oranında artarak yaklaşık 41,5 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Bir önceki yıla göre, buğday üretiminin yüzde 10,4 oranında artarak 21,8 milyon ton, arpa üretiminin yüzde 5,9 oranında artarak 9 milyon ton, çavdar üretiminin yüzde 6,2 oranında artarak 290 bin ton, yulaf üretiminin yüzde 12,3 oranında artarak 410 bin ton olacağı öngörüldü.

Kuru baklagiller grubunda nohut, kuru fasulye ve kırmızı mercimek üretiminin sırasıyla 575 bin ton, 242 bin ton ve 424 bin ton olacağı tahmin edildi. Yumru bitkilerden patatesin ise bir önceki yıla göre yüzde 7,7 oranında artarak 5,6 milyon ton üretileceği tahmin edildi.

Yağlı tohumlardan soya üretiminin yüzde 11,3 oranında azalarak 137,5 bin ton, ayçiçeği üretiminin ise yüzde 13,8 azalarak yaklaşık 2,2 milyon ton olacağı öngörüldü.

Şeker pancarı üretiminin yüzde 16,9 oranında artarak 22,5 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi.

SEBZE ÜRETİM TAHMİNLERİ

Sebze ürünleri üretim miktarının 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 0,3 artarak yaklaşık 31,7 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Sebzeler grubu ürünlerinden domateste yüzde 2,3, kuru soğanda yüzde 10,6, salçalık kapya biberde yüzde 8,3 oranında üretim artışı; karpuzda yüzde 7,6, kavunda yüzde 11,9, hıyarda yüzde 6,0 oranında üretim azalışı olacağı tahmin edildi.

MEYVE ÜRETİM BEKLENTİLERİ

Meyveler, içecek ve baharat bitkileri üretim miktarının 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,2 oranında artarak yaklaşık 27,4 milyon ton olacağı tahmin edildi.

Meyveler grubunda, bir önceki yıla göre elmada yüzde 2,8, zeytinde yüzde 54,6 üretim azalışı beklenirken; şeftali ve nektarin toplamında yüzde 7,7, kirazda yüzde 15,4, vişnede yüzde 18,8 oranında üretim artışı olacağı öngörüldü.

Turunçgil meyvelerinden mandalinada yüzde 58,1, portakalda yüzde 71,7, limonda yüzde 75,0 oranında üretim artışı öngörüldü. Sert kabuklu meyvelerden fındıkta yüzde 15,0, Antep fıstığında yüzde 26,4 oranında üretim azalışı; cevizde ise yüzde 18,8 oranında üretim artışı olacağı tahmin edildi.

Muz üretiminde yüzde 6,4 oranında azalış olacağı öngörüldü. (Haber Merkezi)