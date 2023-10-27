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2024 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda yer alan müjdeli gelişme, konut almak isteyen binlerce vatandaşı sevindirdi. Bu yılki program, ilk kez konut alacak bireylere sağlanacak ucuz kredi fırsatıyla dikkat çekiyor. Konut piyasasının hareketlenmesi ve konut sahibi olma hayali kuran dar ve orta gelirli vatandaşların beklentilerini karşılayacak bu yeni uygulama ile ilgili detaylar merakla bekleniyor. İşte, konut alacaklara sunulan bu önemli fırsatın ayrıntıları...

KONUT ALMAK İSTEYENLER İÇİN MÜJDE

Cumhurbaşkanlığı 2024 Yıllık Programı, ilk kez konut alacak vatandaşlara düşük faizli kredi desteği sunacak. Bu destekle birlikte, konut almak isteyenler için uygun finansman koşulları sağlanarak konut erişimi kolaylaştırılacak.

DÜŞÜK FAİZLİ KONUT KREDİSİ BAŞVURULARI

İlk kez ev sahibi olmak isteyenler için düşük faizli konut kredisi başvuruları için belirli tarihler açıklanmış değil; ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 1.20 oranındaki düşük faizli konut kredisi kampanyasının yakın bir zamanda Meclis'e sunulması bekleniyor.

YENİ PROJELER VE STANDARTLAR

Dar ve orta gelirli vatandaşlar için uygun fiyat aralığında yeni konut projeleri hayata geçirilecek. Bu projeler, belirli standartlarda olacak ve uygun fiyat aralıklarıyla sunulacak, böylece daha fazla insanın konut sahibi olması teşvik edilecek.

ÇOKLU KONUT SAHİPLERİNE KREDİ KISITLAMALARI

Çok sayıda konut sahibi olan bireyler için ise konut kredilerine erişimi sınırlayıcı önlemler alınacak. Bu sayede yatırımcıların değil, gerçek anlamda konuta ihtiyaç duyanların bu fırsatlardan yararlanması amaçlanıyor.

Bu önemli program, konut sahibi olma hayalini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için umut verici bir adım olarak karşımıza çıkıyor. 1.20 oranındaki düşük faizli konut kredisi kampanyasıyla, ev sahibi olma hedefi olan herkesin bu fırsattan yararlanması bekleniyor.