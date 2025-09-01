Türkiye’de trafiğe kayıtlı 32 milyona yakın araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortası primleri güncellendi. Sigorta Bilgi Merkezi tarafından yayımlanan yeni azami prim listesine göre, İstanbul’da 4. basamaktan sigorta yaptıracak bir otomobil sürücüsü 14.462 TL ödemeden trafiğe çıkamayacak.

Yüzde 1,2 Oranında Zam

Yeni tarifede primlere ortalama %1,2 oranında zam yapıldı. Riskli sürücüler ile düşük riskliler arasındaki prim farkı %500’ü buldu. Örneğin İstanbul’da 0. basamaktaki riskli sürücünün primi 43.835 TL, 8. basamaktaki risksiz sürücünün primi ise 7.306 TL olarak belirlendi.

Yeni tabloda primlere ortalama yüzde 1,2 oranında artış yapıldı. Riskli sürücüler ile düşük riskliler arasındaki fark ise yüzde 500’e yakın seviyelere ulaştı.

Büyük Şehirlerin Otomobil Primleri

İstanbul: 0. basamakta 43.835 TL, 8. basamakta 7.306 TL

Ankara: 0. basamakta 42.594 TL, 8. basamakta 7.099 TL

İzmir: 0. basamakta 41.353 TL, 8. basamakta 6.892 TL

Ticari Araçlara Büyük Artış

Taksilerde sigorta primleri dikkat çekici seviyelere çıktı.

İstanbul: 0. basamak 115.493 TL, 8. basamak 19.249 TL

Ankara: en yüksek 11.225 TL, en düşük 18.704 TL

İzmir: en yüksek 108.956 TL, en düşük 18.159 TL

Otobüsler Zirveye Çıktı

İstanbul’da 31 koltuk ve üzeri otobüslerde 0. basamak prim 276.819 TL’ye çıkarken, 8. basamakta bu tutar 46.136 TL oldu.

Sigortasız Araçlara Ceza Oranı Belirlendi

2025 yılı için sigortasız araç kullananlara 993 TL idari para cezası kesilecek. Bunun yanı sıra araç, trafikten men edilerek bağlanacak.