İzgi Tarakçıoğlu Neden Öldü?

Şu ana kadar İzgi Tarakçıoğlu’nun neden hayatını kaybettiği konusunda net bir açıklama yapılmadı.

İstanbul Alman Lisesi mezunu, başarılı iş insanı ve dış ticaret yöneticisi İzgi Tarakçıoğlu’nun hayatını kaybettiği haberi hem yakın çevresini hem de iş dünyasını yasa boğdu. Genç yaşta yaşamını yitiren İzgi Tarakçıoğlu hakkında “İzgi Tarakçıoğlu kimdir, evli mi, sevgilisi kim, kaç yaşında, nereli, neden öldü, hastalığı neydi?” gibi pek çok soru sosyal medyada aratılmaya başlandı. İşte İzgi Tarakçıoğlu’nun yaşamı, eğitimi, özel hayatı ve ölümüne dair tüm detaylar…

İzgi Tarakçıoğlu Kimdir, Eğitim Seviyesi Nedir?

1981 doğumlu olan İzgi Tarakçıoğlu, 43 yaşında hayatını kaybetti. Lise eğitimini Türkiye’nin en köklü okullarından biri olan İstanbul Alman Lisesi‘nde tamamladı. Yükseköğrenimini ise Fransa’da, Université de Nice-Sophia Antipolis’te sürdüren Tarakçıoğlu, burada ekonomi ve dış ticaret alanlarında uzmanlaştı. Eğitim hayatı boyunca başarılı bir öğrenci olan Tarakçıoğlu, çok iyi derecede İngilizce, Fransızca ve Almanca bilmekteydi.

İzgi Tarakçıoğlu’nun İş Ahlakı Nasıldı?

İzgi Tarakçıoğlu, uzun yıllardır dış ticaret ve ambalaj sektöründe faaliyet gösteren Polta Foreign Trade & Packing Co. Ltd. adlı firmada yönetici olarak görev yapıyordu. Uluslararası pazarlarda birçok başarılı projeye imza atan Tarakçıoğlu, hem profesyonelliği hem de iş ahlakıyla tanınıyordu.

İş dünyasında bilinen ve sevilen bir figür olan İzgi Tarakçıoğlu, özellikle Avrupa pazarlarıyla olan ticaret ilişkilerinde gösterdiği başarılarla takdir topluyordu.

İzgi Tarakçıoğlu’nun Sevgilisi Kimdir?

İzgi Tarakçıoğlu’nun özel hayatı hakkında çok fazla bilgi bulunmasa da, kamuoyuna açık bir evlilik kaydı ya da resmi birlikteliği bulunmamaktadır. “İzgi Tarakçıoğlu evli mi?” sorusu sosyal medyada sıkça sorulsa da, şu ana kadar evli olduğuna ya da bir sevgilisi olduğuna dair resmi bir açıklama yapılmamıştır.

Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre İzgi Tarakçıoğlu’nun özel hayatını her zaman gözlerden uzak tuttuğu ve medyatik bir yaşamdan bilinçli olarak uzak durduğu ifade ediliyor.

Funda Tarakçıoğlu’ndan Duygusal Paylaşım

Henüz 43 yaşında hayata gözlerini yuman İzgi Tarakçıoğlu’nun ölüm nedeni hakkında resmî bir açıklama yapılmadı. Ancak bazı kaynaklara göre, İzgi Tarakçıoğlu’nun bir süredir ciddi bir sağlık sorunu ile mücadele ettiği ifade ediliyor.

Hastalığına dair net bir bilgi paylaşılmamakla birlikte, ailesi ve yakınları konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmamayı tercih etti. Funda Tarakçıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı duygu yüklü paylaşımda yalnızca şu sözlere yer verdi:

“Sevgimiz de acımız da sonsuz… Canımız İzgi’mizi ebediyete uğurluyoruz.”

İzgi Tarakçıoğlu Nerede Doğdu, Ailesi Kim?

Aslen Muğla’lı olduğu bilinen İzgi Tarakçıoğlu’nun annesi Funda Tarakçıoğlu, babası ise İsmail Hakkı Tarakçıoğlu’dur. İzgi Tarakçıoğlu’nun, ailesiyle yakın ilişkiler içinde olduğu ve özellikle annesiyle çok sıkı bağlar kurduğu biliniyor.

Cenaze töreninin de aile büyüklerinin isteği üzerine, Muğla’dan İstanbul’a taşındığı öğrenildi. Tarakçıoğlu’nun naaşı, 31 Ağustos Pazar günü öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

İzgi Tarakçıoğlu’nun Vefatı Sosyal Medyada Şok Etkisi Yarattı

İş dünyasındaki profesyonellerin yanı sıra, eğitim gördüğü okullardan ve üniversiteden birçok eski arkadaş, sosyal medya üzerinden başsağlığı mesajları paylaşarak üzüntülerini dile getirdi. Özellikle Alman Lisesi mezunlarının oluşturduğu platformlarda yüzlerce kişi, İzgi Tarakçıoğlu’nun ardından duygusal mesajlar yayınladı.

Bazı sosyal medya yorumları şu şekildeydi:

“Sınıf arkadaşım, her zaman kibar ve güler yüzlüydü. İnanamıyorum…”

“Genç yaşta böyle değerli bir insanı kaybetmek çok acı…”

“Hem profesyonel hem insan olarak örnek biriydi. Mekanı cennet olsun…”

İzgi Tarakçıoğlu’nun Ölümünden Sonra Ailesi Ve Yakınları Acılarını Paylaştı

Ailenin yaptığı açıklamalar oldukça sınırlıydı. En anlamlı sözler, annesi Funda Tarakçıoğlu‘ndan geldi:

“Sevgimiz de acımız da sonsuz… Canımız İzgi’mizi ebediyete uğurluyoruz.”

Cenaze töreni sırasında gözyaşları içinde uğurlanan İzgi Tarakçıoğlu, Zincirlikuyu Mezarlığı’nda sevenleri tarafından dualarla toprağa verildi.

İzgi Tarakçıoğlu’nun Ölümünden Sonra Sosyal Medyada Öne Çıkan Sorular

İzgi Tarakçıoğlu kimdir?

İstanbul Alman Lisesi ve Fransa’daki Université de Nice-Sophia Antipolis mezunu, dış ticaret yöneticisi.

İzgi Tarakçıoğlu kaç yaşındaydı?

43 yaşındaydı.

İzgi Tarakçıoğlu evli miydi, sevgilisi kim?

Evli olduğuna dair bir bilgi bulunmamaktadır. Özel yaşamı kamuoyuna kapalıydı.

İzgi Tarakçıoğlu neden öldü, hastalığı neydi?

Net ölüm nedeni açıklanmadı. Ciddi bir hastalıkla mücadele ettiği iddia edilse de, aile tarafından resmi bilgi verilmedi.

İzgi Tarakçıoğlu’nun Cenazesi nereye Defnedildi?

İstanbul Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.