Türkiye genelinde 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı kapsamında okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerine yönelik uyum haftası başladı. Yozgat’ta da ilk gün heyecanı yaşandı.

İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Atınkaynak, okula başlayan öğrencilerin hayatları boyunca unutamayacakları bir güne adım attıklarını belirtti. Atınkaynak, “Okulda öğrenilen bilgiler önemlidir ama daha önemlisi çocuğumuzu hayata hazırlamak, içindeki yeteneği ortaya çıkartmaktır. Temel amacımız öğrencilerimizi iyi bir insan olmasıdır” dedi.

Altınkaynak, uyum haftasında öğrencilerin öğretmenleri eşliğinde sosyal ortama hazırlanacağını ve arkadaşlarıyla tanışmalarını sağlayacak etkinlikler yapıldığını ifade etti. Tüm öğretmenlere emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Konuşmasında velilere de seslenen Altınkaynak, okulda öğrenilen bilgilerin evde desteklenmesinin önemine değindi.

Altınkaynak, “Velilerimizde öğrencilerimiz ile birlikte bugün okula başladı. Okulla birlikte evleriniz de çok önemli eğitim öğretim ortamıdır. Okulda öğrenilen bilginin evde karşılık bulması eğitimin temel amacıdır. Lütfen öğretmenlerimizle, okul idaremizle iletişim halinde olup okulda öğrenilenin evde bir kazanıma dönüşmesi son derece önemli. Dijital bir çağ yaşıyoruz. Bu çağda telefon ve tablet kullanımı sizin sözlerinizle değil uygulamalarınızla hayat bulur. Evdeki bu disiplin ortamını sağlamak, çocuklarımızın uygun zaman dilimine ayırarak kullanması çok önemli. Bu konuda hassasiyet göstermenizi temenni ediyorum" şeklinde konuştu.