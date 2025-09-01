TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, 4 ilde hayata geçirilecek projelerde 2+1 ve 3+1 dairelerin satışa çıkacağı, ödemelerin ise 10-12 bin TL’den başlayan taksitlerle yapılabileceği belirtildi.

Hangi İllerde Satış Yapılacak?

TOKİ’nin Eylül ayındaki satış programında şu iller yer alıyor:

Kütahya / Aslanapa Cumhuriyet Mahallesi Konut Projesi

Başvuru dönemi: 01 – 05 Eylül 2025

Malatya / Hekimhan Fatih Mahallesi Konut Projesi

Başvuru dönemi: 01 – 05 Eylül 2025

Malatya / Kale İkizpınar Mahallesi Konut Projesi

Başvuru dönemi: 01 – 09 Eylül 2025

Edirne / Keşan İlçesi Konut Projesi

Başvuru dönemi: 08 – 12 Eylül 2025

Gümüşhane / Kürtün Özkürtün Konut Projesi

Başvuru dönemi: 15 – 17 Eylül 2025

Yetkililer, bu projelerin dışında başka illerde de satışların devam edeceğini, yeni başvuru dönemlerinin ilerleyen haftalarda ilan edileceğini açıkladı.

Konutların Özellikleri

2+1 daireler: 80 – 90 m²

3+1 daireler: 100 – 120 m²

Projelerin modern yaşam ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlandığı, hem aileler hem de küçük haneler için alternatifler sunduğu aktarıldı.

Başvuru Şartları

TOKİ tarafından açıklanan başvuru koşulları şu şekilde:

Başvuru sahipleri ve hane halkı üzerine Türkiye sınırları içinde kayıtlı bağımsız konut bulunmaması gerekiyor.

Daha önce TOKİ’den konut satın alınmamış olması şartı aranıyor.

Başvuran kişinin T.C. vatandaşı olması ve 18 yaşını doldurmuş olması gerekiyor.

Hane halkı adına yalnızca tek başvuru yapılabilecek. Birden fazla başvuru durumunda tüm başvurular geçersiz sayılacak.

Yozgat Dahil 81 İlde Sosyal Konut Atağı

TOKİ’nin duyurusunda dikkat çeken bir diğer gelişme ise Yozgat dahil 81 ilde başlatılacak sosyal konut seferberliği oldu. Bu projeler kapsamında özellikle dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabilmesi için 1+1 ve 2+1 dairelerin üretileceği, taksitlerin ise 8 – 9 bin TL seviyelerinden başlayacağı açıklandı.

Yetkililer, TOKİ’nin sosyal konut hamlesiyle hem şehirlerde konut arzının artırılmasının hem de vatandaşların kira yükünden kurtarılmasının hedeflendiğini vurguladı.

“Dar Gelirliler İçin Büyük Fırsat”

TOKİ’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Amacımız, dar ve orta gelirli vatandaşlarımızı uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi yapmak. Eylül ayında başlatacağımız projelerle birçok aile için yeni bir başlangıç olacak. Her vatandaşımızın kendi evinde huzurla yaşayabilmesi için yatırımlarımıza devam ediyoruz.”