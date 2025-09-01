İstanbul Şişli’deki evinde yaşamını yitiren, Türkiye’nin değerli bilim insanlarından Prof. Dr. , ardında büyük bir akademik miras bıraktı. Ordu Fatsalı olan ve uzun yıllar Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde görev yapan Başerer’in ani ölümü, tıp camiasında ve sevenleri arasında derin üzüntüye neden oldu.

Nasıl Öldü?

Prof. Dr. Tahire Başerer, İstanbul’un Şişli ilçesi Nişantaşı Vali Konağı Caddesi’ndeki evinde ölü bulundu. Uzun süredir kendisine ulaşamayan avukatının ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapı açıldığında değerli bilim insanının hareketsiz şekilde yerde yattığı görüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise hayatını kaybettiği belirlendi. Kesin ölüm nedeni için cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesi’nde otopsiye kaldırıldı.

Tahire Başerer Kimdir?

Doğum Yılı ve Yeri: 1945, Ordu’nun Fatsa ilçesi

İlk ve orta öğrenimini Fatsa’da tamamlayan Başerer, Lise eğitimini İstanbul Kız Lisesi’nde bitirerek İstanbul Tıp Fakültesi’nden 1969 yılında mezun oldu.

Akademik Kariyeri

Mezuniyetinin ardından İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde akademik yolculuğuna başladı.

1974: Göz hastalıkları uzmanı oldu.

1980: Doçent unvanını aldı.

1988: Profesörlüğe yükseldi.

Uzun yıllar boyunca Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda görev yaptı.

Öğrencileri ve meslektaşları tarafından bilimsel çalışmaları ve akademiye katkılarıyla saygı gören bir isim oldu.

Emekli olduktan sonra da bilimsel çevreyle bağını koparmadı.

Başerer Neden Öldü?

Prof. Dr. Tahire Başerer’in ölüm nedeni henüz kesinleşmedi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemelerine göre ani bir sağlık problemi sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği değerlendiriliyor. Ancak kesin sebep, otopsi sonucuyla netleşecek.