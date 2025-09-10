Fiat'ın hafif ticari modeli Doblo'nun yeniden Bursa'ya dönüşü için kritik bir anlaşma imzalandı. Tofaş ve Stellantis yönetimleri, Fiat, Opel, Citroen ve Peugeot gibi Stellantis markaları için "K9" modelinin hafif ticari araç ve "Combi" "versiyonlarının Türkiye'de üretim ve dağıtım hakkı için bir üretim sözleşmesi imzaladı. KAP'taki açıklamada, "256 milyon Euro tutara kadar yatırım ile 2026'nın üçüncü çeyreğinde hayata geçirilmesi öngörülen proje, yıllık 150 bin adet üretim kapasitesine sahip olacaktır" denildi.

Yeni Yatırımlar Yolda

Geçtiğimiz Nisan ayında Rekabet Kurulu'ndan Stellantis Türkiye'nin paylarını devralmak için onay alan Tofaş, yeni bir yatırıma hazırlanıyor.

Yapılan açıklamaya göre, Stellantis yönetimi ile el sıkışan Tofaş, Fiat, Opel, Citroen ve Peugeot gibi Stellantis markaları için "K9" adı verilen hafif ticari araç ve "Combi" "versiyonlarının çoklu enerji platformunda Türkiye'de üretim ve dağıtım hakkı için anlaşma imzaladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, üretilen araçlar ile yedek parçaların satış koşullarının belirlenmesine yönelik bir üretim sözleşmesi imzalandığı da kaydedildi.

KAP'taki açıklamada, "İlgili Üretim Sözleşmesi uyarınca toplam 256 milyon Euro tutara kadar yatırım ile 2026'nın üçüncü çeyreğinde hayata geçirilmesi öngörülen proje, demonte araçlar (CKD) da dahil olmak üzere yıllık 150 bin adet üretim kapasitesine sahip olacaktır. Proje kapsamında, yatırım faaliyetlerinin tamamlanmasını takiben 2034'ün son çeyreğine kadar yaklaşık yüzde 80'lik bölümü Türkiye piyasası için olmak üzere, CKD hariç, yaklaşık 660 bin adet araç üretilmesi hedeflenmektedir" bilgileri yer aldı.

4 Marka İçin Üretim

2021'de FCA ve PSA'nın 52 milyar dolarlık birleşmesi ile ortaya çıkan ve dünyanın en büyük dördüncü otomotiv grubu olan Stellantis, 2023 yılının Mart ayında ise bünyesindeki tüm markaların Türkiye temsilciliğini Tofaş'a devredeceğini açıklamıştı.O dönem yapılan açıklamada, Tofaş'ın "K0" adı verilen Stellantis'in Fiat, Opel, Citroen ve Peugeot markaları için 1 tonluk hafif ticari araçlarını üreteceği de bildirilmişti. Tofaş'ın Stellantis Türkiye'yi devralma anlaşmasına Rekabet Kurulu'ndan onay ise 18 Nisan 2025'te geldi. 400 milyon Euro'luk anlaşma kapsamında, Stellantis bünyesindeki Peugeot, Citroen, Opel ve DS markaları söz konusu tarihten bu yana Türkiye'de Tofaş tarafından temsil ediliyor.

Doblo Türkiye’ye Dönüyor

Öte yandan, bugün yapılan açıklama kapsamında, Bursa'daki Tofaş fabrikalarında üretilecek ticari araç portföyü de artırılmış olacak. Bu kapsamda, 20 yıl boyunca aralıksız bir şekilde Bursa'da üretilen fakat 2022 yılında üretimi İspanya'ya taşınan Fiat Doblo'nun yeniden Bursa'ya dönmesi de gündeme gelecek.

İspanya’dan Türkiye’ye Yolculuk

Doblo, Tofaş fabrikasında 2000 yılından 2022'ye kadar 2 milyon adetten fazla üretilmişti. Fiat, Peugeot, Opel, Citroen ve Toyota'nın hafif ticari modelleri aynı platformda üretilen Doblo'nun yeni nesli, İspanya'nın Galiçya bölgesindeki Vigo fabrikasında üretilerek Türkiye'ye ithal ediliyor.