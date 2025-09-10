Türk Medeni Kanunu’nun 132. maddesine göre, kadınlar boşanmadan sonra 300 gün geçmeden evlenemiyor; erkekler için böyle bir süre bulunmuyor. İstanbul 8. Aile Mahkemesi, söz konusu düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğu kanaatine vararak iptal istemiyle dosyayı AYM’ye gönderdi. Başvuruda, bekleme süresinin yalnızca kadınlara özgü olmasının eşitlik ilkesini ihlal ettiği ve aile kurma hakkını kısıtladığı savunuldu.

AYM Genel Kurulu, başvuruyu bugün ele aldı ve itirazı reddetti. Kararın aksi yönde çıkması hâlinde kadınlar da erkekler gibi boşandıktan hemen sonra evlenebiliyordu.

Kadınların yeniden evlenmeleri için 300 gün beklemeleri gerekiyor. Anayasa Mahkemesi (AYM) konuyla ilgili yapılan itirazı oy çokluğu ile reddetti.

132. maddeye göre, kadın boşanmanın ardından 300 gün geçmeden evlenemiyor. Ancak doğumla sürenin sona ermesi, gebe olmadığının sağlık raporuyla tespit edilmesi veya eski eşlerin yeniden evlenmek istemesi hâlinde mahkeme süreyi kaldırabiliyor.

Hükmün amacının soybağında karışıklığı önlemek olduğu vurgulanıyor.

Muhabir: Ayşe Baran