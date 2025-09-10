Genç yaşta hayatını yitiren hafız Onur E., geçirdiği trafik kazasının ardından sevenlerini yasa boğdu. Henüz iki ay önce evlenen Onur E. için düzenlenen cenaze töreni herkesi derin bir yasa boğdu.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında genç bir hafız hayatını kaybetti. Henüz iki ay önce evlenen Onur E., direksiyon hâkimiyetini yitirdiği aracın şarampole yuvarlanması sonucu hayatını kaybetti.

Acı olay, 9 Eylül 2025 sabahı saat 09.30 civarlarında Sandıklı’da meydana geldi.

Alınan bilgilere göre Onur E.’nin kullandığı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Araçta yolcu olarak bulunan eşi M.O. ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan M.O.’nun genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Onur E. ve eşi M.O.’nun, Antalya’daki kayınpederlerinden döndükleri sırada kaza yaptıkları öğrenildi. Genç hafızın ani ölümü, ailesi ve sevenleri başta olmak üzere geniş bir çevrede büyük üzüntüye neden oldu.