Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Resmî Gazete’de yayımlanan tebliğ ile Yerel Kalkınma Hamlesi Programı resmen yürürlüğe girdi. Türkiye genelinde başlatılan bu program, 81 ilin yerel potansiyelini ekonomiye kazandırmayı, yüksek katma değerli üretimi teşvik etmeyi ve istihdamı artırmayı amaçlıyor.

Belirlenen program kapsamında her il için dört öncelikli yatırım alanı belirlendiğini ifade eden Sezen, 9 Temmuz 2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan düzenleme ile Kayseri, Sivas ve Yozgat’ın yatırım önceliklerinin de kamuoyuna duyurulduğunu söyledi.

Yozgat’ın Öncelikli Yatırım Alanları

Yozgat için öne çıkan yatırımlar, şehrin güçlü tarım altyapısını ve üretim potansiyelini sanayiyle bütünleştirmeyi hedefliyor. Buna göre Yozgat’ta öncelikli yatırım konuları şu şekilde belirlendi:

Paketlenmiş hazır gıda üretim tesisi

Bakliyattan katma değerli gıda ürünleri imalatı

Tarım ve bahçecilik makineleri aksam ve parçaları üretimi

Entegre besi ve et ürünleri işleme tesisi.

“Tarihi Bir Fırsat Niteliğinde”

Programla ilgili değerlendirmelerde bulunan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Emre Şeker, sürecin bölge için tarihi bir fırsat olduğuna dikkat çekti. Şeker açıklamasında şunları kaydetti:

“Kayseri, Sivas ve Yozgat illerimiz için belirlenen yatırım alanları, yerelde üretim kapasitemizi artıracak, istihdam imkânlarını genişletecek ve sanayimizi küresel değer zincirlerine entegre edecektir. Yozgat özelinde ise güçlü tarım potansiyelimizi sanayiyle buluşturacak yatırımlar öne çıkıyor. Paketlenmiş hazır gıda ve bakliyattan katma değerli ürün üretimi, tarım makineleri imalatı ile entegre besi ve et işleme tesisleri şehrimizin kalkınma yolunda yeni ufuklar açacaktır.

Ajans olarak girişimcilerimizi ve yatırımcılarımızı bu programa yönlendirmek, projelerinin hazırlanmasında ve uygulanmasında teknik destek sunmak için hazırız. Yerelden küresele güçlü bir üretim yapısının inşası için bu fırsatı en etkin şekilde değerlendireceğiz.”

Başvurular 1 Ağustos’ta Başlıyor

Yerel Kalkınma Hamlesi Programı kapsamında yatırımcılar, 1 Ağustos – 30 Eylül 2025 tarihleri arasında yerelkalkınmahamlesi.sanayi.gov.tr adresi üzerinden başvurularını yapabilecek.

Başvurular, ilgili Kalkınma Ajansları tarafından teknik açıdan değerlendirilecek. Değerlendirmelerin ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulacak komite, nihai olarak karara bağlanacak.

Yatırımcılara Büyük Destek

Program kapsamında kabul edilen projelere;

KDV istisnası, 240 milyona kadar nakit desteği ve kredi desteği, Vergi indirimi, Sigorta primi desteği, Yatırım yeri tahsisi gibi birçok imkan sunulacak.

Son Başvuru Tarihi ise 30 Eylül 2025, saat 18.00 olarak belirlendi.