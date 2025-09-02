Yetişkin Cezası Gündemde

Özellikle öldürme ve cinsel saldırı gibi ağır suçlarda, failin çocuk olması durumunda bile mağdurun da çocuk ya da kendini savunamayacak bir durumda olması halinde, çocuk failin çocuk gibi değil, yetişkin gibi cezalandırılması gerektiği yönünde öneriler değerlendiriliyor. Yeni modelde, hâkimin takdir yetkisi korunacak ancak ceza indirimi mekanizmaları sınırlandırılabilecek.

Çocukları Suçlara Yönlendiren Yandı

Düzenlemede yalnızca çocuk failler değil, çocukları suça sürükleyen kişi ya da gruplara yönelik cezaların da artırılması gündemde. Özellikle çocuğu örgüt faaliyetlerinde kullanan, suça teşvik eden ya da suça yönlendiren yetişkinlerin daha ağır şekilde cezalandırılması planlanıyor.

Sembol Oldu

Bu tartışmaların arka planında, kamuoyunda büyük yankı uyandıran ve “Minguzzi” olarak bilinen olay bulunuyor. Ancak, yasanın geriye yürümesi mümkün olmadığı için, bu düzenleme yürürlüğe girse bile Minguzzi davasını doğrudan etkilemeyecek. Buna rağmen, toplumda yarattığı etki nedeniyle düzenlemenin hayata geçmesi halinde kamuoyunda bu isimle anılması bekleniyor.

Aileye De Yaptırım Gelebilir

Çalışmada öne çıkan bir diğer başlık ise aile sorumluluğu. Suça sürüklenen çocukların yalnızca bireysel değil, ailesel sorumluluk çerçevesinde değerlendirilmesi; ailelerin ihmali ya da teşvik edici davranışları hâlinde adli ve idari yaptırımlara tabi tutulması yönünde görüşler de gündemde.

Meclis Gündeminde

Taslak düzenlemenin, 2025-2026 yasama döneminin başında Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşınması bekleniyor. Ceza yaşının düşürülmesi söz konusu değil; ancak failin yaşına değil, fiilin ağırlığına göre farklı bir ceza rejimi uygulanması hedefleniyor.