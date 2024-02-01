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SPK, Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri AŞ ve Bor Şeker AŞ'nin halka arzına onay verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteni yayımlandı. 2024 yılının ilk halka arz kararları belirlendi.

SPK, Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri AŞ'nin 35 lira, Bor Şeker AŞ'nin 26,54 lira fiyatla halka arz başvurusunu onayladı.

Öte yandan İstanbul Varlık Yönetim, Akdeniz Faktoring, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler, Mercedes Benz Kamyon Finansman ve Tam Finans Faktoring gibi şirketlere de borçlanma aracı ihraç yetkisi verildi.

Ayrıca, Aktif Portföy Yönetimi'nin Playgate Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kuruluşuna izin verilirken, A1 Portföy Yönetimi'nin iki gayrimenkul yatırım fonu kurma talebi de olumlu karşılandı.

Bültende Colendi Menkul Değerler'e yeni faaliyet izinleri, Açı Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ'ye ise yetki listesine eklendiği bildirildi.

Öte yandan Nurol Varlık Kiralama ve Desa Deri Sanayi ve Ticaret'e idari para cezası uygulanırken, Türkiye'de yerleşik kişilere yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptıran 41 internet sitesinin erişiminin engelleneceği bildirildi.