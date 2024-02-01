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Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu, iş kanunlarında yapılmak üzere ilk adımı attı. Ücretten çalışma saatine, genel tatil ücretlerinden esnek çalışmaya kadar birçok başlıkta yeni düzenlemelerin kapıda olduğu bildirildi.

Hükümet, ücret ödememe ya da eksik ödeme durumlarında uygulanacak cezaları artıracak. Ücretin günlük ya da maktu (kesintili) belirlenmesi konusunda netleştirmeler yapılacak. Ayrıca, genel tatil ücretlerini ödemeyenlere yönelik cezalar netleştirilecek.

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre; Mevcut esnek çalışma düzenlemeleri etkinleştirilecek ve çocuk çalışanlar için özel mevzuat düzenlemeleri yapılacak. Türk İş Kanunu Hazırlık Toplantısı'nda, Anayasa hükümleri dışında, 20 farklı kanundaki çalışma hayatındaki mevzuat dağınıklığının giderileceği belirtildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın hazırladığı 4 yıllık stratejik planda, ücretin eksik ödenmesine veya hiç ödenmemesine karşı yaptırımların yeniden düzenleneceği belirtiliyor. Ayrıca, ücretin günlük ya da maktu belirlenmesine ilişkin düzenleme yapılacak.

İzinlerle ilgili düzenlemeler de stratejik planda yer alıyor. Çalışma sürelerinin belgelendirilmemesine yönelik idari para cezasının eksikliği nedeniyle çalışanların haklarının belirlenmesi zorlaşıyor. Genel tatil ücreti ödenmemesindeki idari para cezası konusunda da düzenlemeler yapılacak.

Çocuk çalışanlarla ilgili mevzuat düzenlemesi yapılacak ve iş sözleşmesinin sendikal nedenle fesih edilip edilmediğinin tespiti için ölçüt getirilecek.

Bu önemli değişikliklerin, Türkiye genelinde 2 milyon 495 bin 423 sendikalı işçiyi etkileyeceği belirtiliyor. En fazla işçinin yer aldığı iş kolu, 4 milyon 222 bin 728 işçiyle "Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar" olarak kaydedildi.