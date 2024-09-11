Sorgun’un soyu ve kökeni merak edilip araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, Sorgun’un soyu nedir? İşte detaylar:

Yozgat'ın önemli ilçelerinden biri olan Sorgun’un tarihi kökeni, uzun yıllardır merak konusu. Eski medeniyetlerin beşiği olan Sorgun’un geçmişi, Etilere kadar dayanıyor. 5.000 yıl öncesine ait buluntular Alişar Höyüğü’nde yapılan kazılarda ortaya çıkarıldı. Bu topraklar, 1071 Malazgirt Zaferi sonrasında Türk yurdu oldu ve pek çok Türk boyuna ev sahipliği yaptı.

TARİHTE SORGUN: İSİM VE İDARİ YAPI DEĞİŞİKLİKLERİ

1905 yılında belediye statüsüne kavuşan Sorgun, 26 Haziran 1926’da ilçe oldu. 1928 yılında "Köhne-i Kebir" olan adı "Sorgun" olarak değiştirildi. Osmanlı arşivlerine göre, Sorgun (Sorkun), Yörük Türkmen boylarından Sorkunlu cemaatinin adı olarak biliniyor. 1530 yılına ait kayıtlarda Sorgun, Bozok kazası sınırları içerisinde yer alıyordu.

COĞRAFİ VE KÜLTÜREL ZENGİNLİK

Sorgun, Türkiye’nin doğusunu batısına bağlayan E-88 karayolunun yanı sıra Samsun-Adana karayolu kavşağında stratejik bir konumda yer alıyor. İlçede 21 sit alanı bulunuyor; bunlar arasında Kerkenez Kalesi, Alişar Höyüğü ve Hapis Boğazı harabeleri öne çıkıyor. Bölge, Hititlerden Friglere, Romalılardan Bizanslılara kadar birçok medeniyetin hakimiyeti altında kalmış ve büyük bir kültürel miras birikimine sahip.

TÜRKLERİN BÖLGEYE GELİŞİ VE İSLAMLAŞMA SÜRECİ

1071’deki Malazgirt Zaferi’nden sonra Sorgun, Kayseri Beyliği’ne katıldı, ardından Anadolu Selçuklu Devleti’nin sınırları içerisine dahil oldu. Bu dönemde Emirci Sultan lakaplı Şerefüddin Osman Efendi, bölgenin İslamlaşmasında önemli rol oynadı. Bozok boyları, Yozgat ve çevresine yerleşerek bu bölgenin kültürel ve etnik yapısında önemli bir yer edindi.

SORGUN’UN İSMİ NEREDEN GELİYOR?

Sorgun isminin, bölgede yetişen salkım söğüt (sultani söğüt) ağaçlarından geldiği düşünülüyor. XVI. yüzyıl Osmanlı kaynaklarına göre, Bozok bölgesinde dokuz farklı yerleşim "Sorgun" ya da "Sorguncuk" olarak adlandırılmıştır. Bölgedeki su havzaları çevresinde yoğun olarak söğüt ağaçlarının yetiştiği biliniyor.