Zorlu, çocukların korunmasına yönelik acil adımlar atılması gerektiğini belirterek, bu kapsamda bir yasa teklifi hazırladığını ve aynı zamanda Meclis'e bir araştırma önergesi sunduğunu duyurdu.

Yozgatlı hemşehrimiz ve İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Diyarbakır’da yaşanan bu trajedinin sadece bölgesel değil, ulusal bir yara olduğunu vurguladı.

Zorlu, Narin Güran’ın vahşi bir şekilde öldürülmesinin toplum vicdanını derinden yaraladığını ifade ederek, bu tür olayların bir daha yaşanmaması adına köklü yasal ve yapısal reformların gerekliliğine dikkat çekti.

“Diyarbakır’da 8 yaşındaki evladımız Narin Güran’ın vahşi bir cinayete kurban gitmesi, Türkiye’yi derinden sarstı. Vicdanlar susmuş, insanlık bitmişti. Artık katillerin en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğine inanıyoruz. Ancak bundan sonrası çok daha önemli; yeni Narin’lerin olmaması için sadece hukuki ve cezai tedbirlerle yetinmemeli, kapsamlı bir yaklaşım benimsemeliyiz. Bu nedenle, çocuklarımızı daha etkin koruyabilmek adına bir yasa teklifi hazırladım ve bu teklifin Meclis’te en kısa sürede görüşülmesini sağlayacak bir araştırma önergesini imzaya açtım” ifadelerini kullanan Zorlu, konunun aciliyetine vurgu yaptı.

ÇOCUK KORUMA KANUNU’NUN REVİZESİ VE YENİ BİR İDARE KURULMASI ÇAĞRISI

Zorlu, çocukların korunmasına yönelik mevcut yasal düzenlemelerin yetersiz olduğunu belirterek, özellikle 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun güncellenmesi gerektiğini dile getirdi.

Bu yasanın revize edilmesinin yanı sıra, çocuk hizmetlerinin daha merkezi ve etkin bir şekilde yönetilmesi için "Çocuk Hizmetleri ve Koruma İdaresi Başkanlığı" adı altında yeni bir kurumun oluşturulması gerektiğini önerdi.

Zorlu, “Çocuklarımızı korumak adına tam bir ihtisaslaşmaya ve ülke çapında bir seferberliğe ihtiyaç var. 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu revize edilmeli ve bu kapsamda ‘Çocuk Hizmetleri ve Koruma İdaresi Başkanlığı’ kurulmalıdır” dedi.

TOPLUMSAL SEFERBERLİK ÇAĞRISI

Zorlu, ayrıca toplumu bu konuda daha duyarlı olmaya ve çocuk haklarını savunmak adına birlik olmaya davet etti.

Kürşat Zorlu'nun hazırladığı yasa teklifi ve sunduğu araştırma önergesinin Meclis'te nasıl karşılanacağı ise merakla bekleniyor.