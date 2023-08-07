Endamın kar gülü ey nazlı canan
Perdelense gizim yanıyor sensiz
Hayat bir busedir bedene konan
Yas tutarken güzüm donuyor sensiz
Turnam katar ile varmış barışa
Sevda ateş topu yüreğim maşa
Mevsimler değişip dönerken kışa
Kül bastığın izim kanıyor sensiz
Gönül Kızılırmak balayı bilmem
Gurbet avucumda sılayı bilmem
Türkümüz aşikâr dolayı bilmem
Saz inlerken sözüm dönüyor sensiz
Zülüfler gerdana durmuş niyaza
Teller bir bir nikâhlanır beyaza
Gün batımı mağlup olur ayaza
Gül üşürken özüm anıyor sensiz
Aldım elmadağdan yaydığın kazdan
Düşmez mi bir kelam cebi kirazdan
İdrisim diyor ki yoruldum nazdan
Gözlerinde gözüm banıyor sensiz