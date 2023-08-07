Endamın kar gülü ey nazlı canan

Perdelense gizim yanıyor sensiz

Hayat bir busedir bedene konan

Yas tutarken güzüm donuyor sensiz

Turnam katar ile varmış barışa

Sevda ateş topu yüreğim maşa

Mevsimler değişip dönerken kışa

Kül bastığın izim kanıyor sensiz

Gönül Kızılırmak balayı bilmem

Gurbet avucumda sılayı bilmem

Türkümüz aşikâr dolayı bilmem

Saz inlerken sözüm dönüyor sensiz

Zülüfler gerdana durmuş niyaza

Teller bir bir nikâhlanır beyaza

Gün batımı mağlup olur ayaza

Gül üşürken özüm anıyor sensiz

Aldım elmadağdan yaydığın kazdan

Düşmez mi bir kelam cebi kirazdan

İdrisim diyor ki yoruldum nazdan

Gözlerinde gözüm banıyor sensiz