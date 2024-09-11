Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi, tarihi kökeni ve kültürel geçmişi ile dikkat çekiyor. İlçenin ismi ve kökeni merak edilen konular arasında yer alırken, Sarıkaya'nın geçmişi antik çağlara kadar uzanıyor. Peki, Sarıkaya'nın kökeni nedir? Detaylar haberimizde…

Sarıkaya, 1935 yılına kadar Boğazlıyan ilçesine bağlı "Terzili Hamamı" veya "Hamam Köyü" olarak biliniyordu. Ancak dönemin Yozgat Valisi Bekir Sami Baran tarafından bucak merkezi haline getirilerek "Sarıkaya" adını aldı. 1957 yılında ise ilçe statüsüne kavuştu. İlçe, deniz seviyesinden 1170 metre yükseklikte, Karadeniz ile Akdeniz’i birbirine bağlayan anayol üzerinde yer almakta.

ANTİK DÖNEMLERDEN OSMANLI’YA: SARIKAYA’NIN TARİHİ SERÜVENİ

Sarıkaya'nın tarihi, Roma ve Bizans dönemlerine kadar uzanıyor. İlçedeki yerleşim, Roma döneminde "Aquae Sarvenae", Bizans döneminde ise "Therma Basilica" olarak biliniyordu. Sarıkaya'daki antik Roma hamamı, ilçenin bu dönemde önemli bir sağlık ve ticaret merkezi olduğunu gösteriyor. Özellikle M.S. 1. yüzyıldan itibaren başlayan bu yerleşim, 10. yüzyıla kadar devam etmiş. Selçukluların Anadolu’ya gelmesinin ardından bölge bir süre terk edilmiş olsa da, 19. yüzyılda Kafkasya’dan gelen göçmenlerle yeniden canlanmıştır.

SELÇUKLULAR VE OSMANLILAR DÖNEMİ

1071 Malazgirt Zaferi’nden sonra Selçuklu hakimiyetine giren Sarıkaya, Yıldırım Beyazıt döneminde Osmanlı topraklarına katılmıştır. İlçede bugün hala Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden kalma Türkmen köylerine rastlamak mümkün. 1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın ardından Doğu Anadolu’dan gelen Kars muhacirleri de ilçeye yerleşmiştir. Cumhuriyet döneminde ise Yunanistan, Romanya, Yugoslavya ve Bulgaristan’dan gelen Türk vatandaşları Sarıkaya’ya yerleştirilmiştir.

ROMA HAMAMI: TARİHİN DERİNLİKLERİNDEN BİR MİRAS

Sarıkaya’da yer alan Roma Hamamı, ilçenin en önemli tarihi yapılarından biridir. Roma İmparatorlarından birinin kızı için yaptırıldığı söylenen bu hamam, 3. ve 4. yüzyıllarda inşa edilmiştir. Fransız gezgin Chantre, 1893 yılında hamamın cephesini çizmiş ve buranın arkeolojik kazılarla önemli bulgulara ev sahipliği yapacağını belirtmiştir. Günümüzde Roma Hamamı, ilçenin turistik cazibe merkezlerinden biridir.

Sarıkaya’nın tarihi, sadece Roma ve Bizans dönemleriyle sınırlı kalmamış, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden de izler taşımaktadır.