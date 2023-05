Çölyak hastalığına dikkat çekmek ve bu konuda toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla Çölyak Günü’nün kutlandığını söyleyen İl Sağlık Müdürü Fatih Şahin, hastalık hakkında vatandaşları bilgilendiren bir açıklama yaptı.

“TEŞHİSİ ZOR”

Çölyak hastalığı hakkında bilgi veren Müdür Şahin, “Çölyak hastalığına dikkat çekmek ve bu konuda toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla her yıl 9 Mayıs tarihi Dünya Çölyak Günü olarak kutlanmaktadır. Çölyak hastalığı, yaşamın her hangi bir bölümünde ortaya çıkabilmektedir. Çölyak hastalığı, genetik yatkınlığı olan bireylerde buğday, arpa, çavdar gibi tahıllarda bulunan ve suda erimeyen gluten isimli proteine karşı duyarlılık sonucu gelişir. Genetik yatkınlık, özgül çevresel faktörlerle temas ve immünolojik mekanizmalar sonucu otoimmün bir enteropati gelişir. Hastalık temel olarak proksimal ince bağırsağı etkiler ancak farklı organ, sistem etkilenmeleri de söz konusudur. Hastalık diyete tahılların eklenmesinden sonra herhangi bir yaşta ortaya çıkabilir. Çölyak hastalığı her yaşta teşhis edilebilmekle birlikte teşhisi zor olan hastalıklardan biridir. Çünkü belirtiler çoğunlukla ilişkili bir başka hastalığı da düşündürmektedir. Örneğin erken osteoporoz, kansızlık, teşhis edilmemiş laktoz alerjisi gibi hastalıklarla benzer belirtiler gösterdiğinden karıştırılabilir. Çölyak hastalığının insan sağlığı üzerinde önem taşıyan birçok değişimlere neden olmasından dolayı doğru teşhisi önemlidir. Teşhis yöntemlerinden kan testleri serolojik özel testler (AGA, EMA) ile ön tanı konmakta ancak kesin tanı ince bağırsak biyopsisi ile konmaktadır. Çölyak hastalığının tek tedavisi ömür boyu buğday, arpa, çavdar yulaf tahıllarında bulunan glutenden uzak sıkı bir diyettir. Ülkemizde Çölyak hastalığı görülme sıklığı yüzde 1 ile binde 3 arasında değişmekte olup Türkiye’de 250 bin ile 750 bin arasında Çölyak hastası tahmin edilmekte iken ancak yüzde 10’nuna tanı konulduğu dikkate alındığında 25 bin ile 75 bin arasında tanı almış hasta beklenmektedir” dedi.

“GLUTENSİZ DİYET SÜRDÜRMELİSİNİZ”

Çölyak hastalığının tedavisi konusunda da vatandaşı aydınlatan Şahin, "Çölyak hastalığının tedavisinde ilk ve en önemli adım gluten tüketimini bırakmaktır. Vücudunuzun glutene tepki verme şeklini değiştiremezsiniz, ancak glutenin bu reaksiyonu tetiklemesini önleyebilirsiniz. Gluten yemeyi bıraktığınızda, ince bağırsağınız iyileşmeye başlayacak ve kısa sürede besinleri tekrar emebilecektir. İnce bağırsağınızı hasar vermemek için ömür boyu katı bir şekilde glutensiz diyet sürdürmelisiniz. Gluten; arpa, buğday, çavdar gibi tahıllarda ve bun tahıl grubunu içeren tüm besinlerde bulunur. Çölyak hastaları bu besinleri tüketmemeye özellikle dikkat etmelidir. Etiket okumayı çok iyi bilmelidir. Bu tahılları içermeyen bazı gıdalarda da çapraz bulaş sebebiyle gluten görülebilir. Bu yüzden etiketinde glütensizdir yazmadıkça o ürünü tüketmemelisiniz" ifadelerini kullandı.