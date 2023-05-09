Boğazlıyan’a İl Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri yeni binası ve 12 dersliğe sahip yeni ilkokul binasının yapım işi sözleşmelerinin imzalandığını söyleyen Belediye Başkanı Gökhan Coşar, Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgesine yatırım yapmaya hazırlanan Cüno Tekstil firması hakkında konuştu.

“GÜNDEMİMİZ BOĞAZLIYAN OLACAK”

Başkan Coşar ilk açıklamasında, “Eserlerimizle konuşuyoruz, hizmetlerimizle konuşuyoruz, projelerimizle, yatırımlarımızla konuşuyoruz. İlçe Sağlık Müdürlüğü, Aile Sağlık Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri yeni binası ve 12 dersliğe sahip yeni ilkokul binasının yapım işi ihaleleri yapılarak, yüklenici firma ile sözleşmeleri imzalandı. En kısa sürede yapımına başlanılacak olan bu önemli yatırımları kimsenin gölgelemesine izin vermeyeceğiz. Eser ve hizmet siyasetimize en küçük bir ara vermeden, hız kesmeden devam edeceğiz. Başkaları ne hesap yaparsa yapsın, bizim gündemimiz de önceliğimiz de Boğazlıyan olacaktır! İlçemize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

“BOĞAZLIYAN’I GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ”

Açıklamalarına devam eden Coşar, “İlçemizde önceliğimiz olan istihdamı artırmak için yaptığımız çalışmalarımız ile yeni olanaklara vesile oluyoruz. Fuat Oktay Organize Sanayi Bölgemizde yatırım yapmaya hazırlanan Cüno Tekstil firması, ilçemizde kuracağı fabrikasının tamamlanma aşamasına geçinilmesine kadar ki süre zarfında hayata geçirdiğimiz iş merkezinde yatırım ve üretim yapmak, istihdam oluşturmak için çalışmalarına süratle devam ediyor. Dün olduğu gibi bugün de temel gayemiz, ilçemizi geleceğe taşımak” ifadelerini kullandı. Ahmet Ayverdi