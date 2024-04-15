Rüyada pazarda semayı gördüm 
Beni hamal sandı hey deyi verdi
Seleyi sepeti verdi elime 
Alıver gidelim bey deyiverdi

Karakaşlar ela gözler onda var 
Yüzünde bir beni birde yanda var 
Deryalar dolusu sevda bende var 
Beğenmedi beni toy deyiverdi 

Yine azdı yüreğimin yarası 
Yaktı beni kaşlarının karası 
Kalbimi gösterdim yanar burası 
Sanki anlamamış ney deyiverdi

Dudağını büzdü kaşını çattı 
Gözünü kırparak işaret etti 
Elimdekileri almadı gitti 
Masanın üstüne koy deyiverdi 

Kader demiş sevdiğini bulmasın 
Şu dünyada muradını almasın 
Dedi al sevdiğim hakkın kalmasın 
Verdi ücretimi say deyiverdi 

Âşık İdris gaflet imiş uyandım 
Doğrulup ta yastığıma dayandım 
Meğer rüya imiş ben gerçek sandım 
Hanım gel soğuyor çay deyiverdi
 