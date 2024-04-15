Rüyada pazarda semayı gördüm
Beni hamal sandı hey deyi verdi
Seleyi sepeti verdi elime
Alıver gidelim bey deyiverdi
Karakaşlar ela gözler onda var
Yüzünde bir beni birde yanda var
Deryalar dolusu sevda bende var
Beğenmedi beni toy deyiverdi
Yine azdı yüreğimin yarası
Yaktı beni kaşlarının karası
Kalbimi gösterdim yanar burası
Sanki anlamamış ney deyiverdi
Dudağını büzdü kaşını çattı
Gözünü kırparak işaret etti
Elimdekileri almadı gitti
Masanın üstüne koy deyiverdi
Kader demiş sevdiğini bulmasın
Şu dünyada muradını almasın
Dedi al sevdiğim hakkın kalmasın
Verdi ücretimi say deyiverdi
Âşık İdris gaflet imiş uyandım
Doğrulup ta yastığıma dayandım
Meğer rüya imiş ben gerçek sandım
Hanım gel soğuyor çay deyiverdi