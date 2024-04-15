Rüyada pazarda semayı gördüm

Beni hamal sandı hey deyi verdi

Seleyi sepeti verdi elime

Alıver gidelim bey deyiverdi

Karakaşlar ela gözler onda var

Yüzünde bir beni birde yanda var

Deryalar dolusu sevda bende var

Beğenmedi beni toy deyiverdi

Yine azdı yüreğimin yarası

Yaktı beni kaşlarının karası

Kalbimi gösterdim yanar burası

Sanki anlamamış ney deyiverdi

Dudağını büzdü kaşını çattı

Gözünü kırparak işaret etti

Elimdekileri almadı gitti

Masanın üstüne koy deyiverdi

Kader demiş sevdiğini bulmasın

Şu dünyada muradını almasın

Dedi al sevdiğim hakkın kalmasın

Verdi ücretimi say deyiverdi

Âşık İdris gaflet imiş uyandım

Doğrulup ta yastığıma dayandım

Meğer rüya imiş ben gerçek sandım

Hanım gel soğuyor çay deyiverdi

