2025 yılı itibarıyla, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından bankacılık sisteminde nakit işlemlere yönelik yeni bir düzenleme tebliğ taslağı olarak kamuoyuna duyurulmuştur. Söz konusu düzenlemeyle; şeffaflık, kayıt dışı ekonominin önlenmesi ve kara paranın aklanmasının engellenmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda, belirli tutarların üzerindeki nakit işlemler için açıklama, beyan ve belge zorunlulukları getirilmiştir.

📌 Yeni Düzenlemenin Ana Hatları:

✅ 1. 200.000 TL ile 2.000.000 TL Arasındaki Nakit İşlemler

Bu tutar aralığındaki işlemler için bankalar, en az 20 karakterlik bir açıklama girilmesini zorunlu tutacaktır. Bu açıklama, işlemin gerekçesini belirten anlamlı bir metin olmalı ve işlemin amacını net şekilde ortaya koymalıdır.

✅ 2. 2.000.000 TL ile 20.000.000 TL Arasındaki Nakit İşlemler

Bu tutarda yapılan nakit işlemler için, işlem sahibinden "Nakit İşlem Beyan Formu" talep edilecektir. Beyan formu; işlem türü, fonun kaynağı ve kullanım amacı gibi bilgileri içerecektir.

✅ 3. 20.000.000 TL Üzeri Nakit İşlemler

Bu seviyedeki büyük meblağlı işlemler için ise sadece beyan yeterli olmayacak, ayrıca fonun kaynağına dair bilgi ve belge sunulması zorunlu hale gelecektir. Gelirin yasal kaynağı, ticari faaliyetle ilişkisi veya miras, satış gibi unsurlar belgelenmelidir.

❗ Bankaların Sorumluluğu

Bankalar ve finansal kuruluşlar, müşterilerinden gerekli açıklama, beyan veya belgeyi temin edemedikleri takdirde işlemi gerçekleştirmeme yükümlülüğüne sahiptir. Bu noktada, yükümlülük sadece müşteri üzerinde değil, işlemi gerçekleştiren kurum üzerinde de bulunmaktadır.

💡 Değerlendirme

Bu düzenleme, özellikle yüksek tutarlı nakit işlemlerle ilgili olarak vergi kaçağı, kara para aklama ve yasa dışı finans hareketlerinin önüne geçilmesini amaçlamaktadır. İş dünyası ve bireysel yatırımcılar açısından önemli olan, bu düzenlemelere uyum sağlamak ve gerekli belgeleri zamanında hazırlamaktır. Muhasebeci ve mali müşavirlerin de bu süreçte müşterilerini bilgilendirmeleri ve belge temininde yol göstermeleri kritik önem taşımaktadır.

📎 Sonuç

MASAK'ın getirdiği bu yeni düzenlemeler, finansal şeffaflığı ve güvenliği artıracak niteliktedir. Tüm yükümlüler ve vatandaşların, bu kapsamda dikkatli ve sorumlu hareket etmeleri hem bireysel hem de ülke ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır.