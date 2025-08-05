Kimse gelip sormaz garip halimi
Kaderine mahkum edilmiş gibi
Düşsem bile kim tutacak elimi
Terk edip atılıp gidilmiş gibi
Bunca çile çektim hiç vah demedim
Bu son darbe gibi darbe yemedim
Yad yabana sırrım açıp demedim
Yazıda yaban da güdülmüş gibi
Analar pahalı baba çok ucuz
Köhne bir odada kalmıştır aciz
Her yerden bir azar ederler taciz
Sanki kumar oynar ütülmüş gibi
Neye yararım ki neye gereğim
Son demde ömrüme çile vereyim
İman ile kabristana gireyim
Kovulup her yerden itilmiş gibi
Bundan sonra kimler çeker nazımı
Unuttum baharı kışı yazımı
Rabbim kabul etsin son niyazımı
Hakka bağlanarak tutulmuş gibi
Değmeyin halime yaratan görür
Garibin devesi ağırdan yürür
Başa ne gelecek kim karar verir
Pazarda yularsız satılmış gibi
Âşık İdris şükret şikâyet etme
Yanlışlar peşine düşüp te gitme
Sen şöyle ben böyle davayı gütme
Kadere inanıp atılmış gibi