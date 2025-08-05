Kimse gelip sormaz garip halimi

Kaderine mahkum edilmiş gibi

Düşsem bile kim tutacak elimi

Terk edip atılıp gidilmiş gibi

Bunca çile çektim hiç vah demedim

Bu son darbe gibi darbe yemedim

Yad yabana sırrım açıp demedim

Yazıda yaban da güdülmüş gibi

Analar pahalı baba çok ucuz

Köhne bir odada kalmıştır aciz

Her yerden bir azar ederler taciz

Sanki kumar oynar ütülmüş gibi

Neye yararım ki neye gereğim

Son demde ömrüme çile vereyim

İman ile kabristana gireyim

Kovulup her yerden itilmiş gibi

Bundan sonra kimler çeker nazımı

Unuttum baharı kışı yazımı

Rabbim kabul etsin son niyazımı

Hakka bağlanarak tutulmuş gibi

Değmeyin halime yaratan görür

Garibin devesi ağırdan yürür

Başa ne gelecek kim karar verir

Pazarda yularsız satılmış gibi

Âşık İdris şükret şikâyet etme

Yanlışlar peşine düşüp te gitme

Sen şöyle ben böyle davayı gütme

Kadere inanıp atılmış gibi