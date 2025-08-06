Belinde silahı elinde cop var

Kelle koltuğunda başı polisin

İster evli olsun isterse bekar

Her şeyden öncedir işi polisin

Türk üniforması kemer belinde

Görev tespih gibi döner elinde

Taş basmış bağrına vatan ilinde

Dinmez gözlerinden yaşı polisin

Hasreti içinde aziz vatanın

Gözyaşına bakmaz yanlış yapanın

İzinden yürüyor kemal atanın

Zalime hazırdır taşı polisin

Zaman ayıramaz evine karşı

Elinde BAYRAĞI dilinde marşı

Ne pazarı bilir nede bir çarşı

Fark etmez ki yazı kışı polisin

Yansa da yüreği yüzleri güler

Pas tutmaz kalplerin pasını siler

Halkına yardımcı kolaylık diler

Çatıp ta yıkılmaz kaşı polisin

Sır tutar her şeyi herkese demez

Dik tutar başını zalime eğmez

Vatanından başka bir şeyi sevmez

Her zaman hayır olur düşü polisin

Aşık İdris işte polisin hali

Garibe yoksulda yardımda eli

Kaba konuşamaz tatlıdır dili

Doldurur görevde yaşı polisin