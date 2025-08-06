Belinde silahı elinde cop var
Kelle koltuğunda başı polisin
İster evli olsun isterse bekar
Her şeyden öncedir işi polisin
Türk üniforması kemer belinde
Görev tespih gibi döner elinde
Taş basmış bağrına vatan ilinde
Dinmez gözlerinden yaşı polisin
Hasreti içinde aziz vatanın
Gözyaşına bakmaz yanlış yapanın
İzinden yürüyor kemal atanın
Zalime hazırdır taşı polisin
Zaman ayıramaz evine karşı
Elinde BAYRAĞI dilinde marşı
Ne pazarı bilir nede bir çarşı
Fark etmez ki yazı kışı polisin
Yansa da yüreği yüzleri güler
Pas tutmaz kalplerin pasını siler
Halkına yardımcı kolaylık diler
Çatıp ta yıkılmaz kaşı polisin
Sır tutar her şeyi herkese demez
Dik tutar başını zalime eğmez
Vatanından başka bir şeyi sevmez
Her zaman hayır olur düşü polisin
Aşık İdris işte polisin hali
Garibe yoksulda yardımda eli
Kaba konuşamaz tatlıdır dili
Doldurur görevde yaşı polisin