Yaşayıp giderken dünya üstünden

Kimler geldi geçti say insanoğlu

Sula filizleri gönül testinden

Kök salıp yeşersin boy insanoğlu

Gemin yüzüyorsa çıkmadan hattan

Hiç fayda olur mu boş olan yattan

Şeytanın yolundan kinden fesattan

Arıtıp kendini soy insan insanoğlu

Haram tabağına ekmek banarken

Kısacık ömründe mülke kanarken

Dünyaları yutup doymam sanarken

Bir avuç toprakla doy insanoğlu

Koşturdun peşinden nefes nefese

Dizgin vurmak çok zor hain nefise

Tutup koyamazsan onu kafese

Halin nice olur oy insanoğlu

Sanmayasın sana uğramaz ecel

An gelir yorulur tükenir mecal

Ruhunu bedenden sökünce bir el

Kapanır defterin ey insanoğlu

Aşık İdris uslan biraz yavaş ol

İlahi sevgiyle ilim irfan dol

Nihayete erdi hayat denen yol

Azığın yok ise vay insanoğlu