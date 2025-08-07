Yaşayıp giderken dünya üstünden
Kimler geldi geçti say insanoğlu
Sula filizleri gönül testinden
Kök salıp yeşersin boy insanoğlu
Gemin yüzüyorsa çıkmadan hattan
Hiç fayda olur mu boş olan yattan
Şeytanın yolundan kinden fesattan
Arıtıp kendini soy insan insanoğlu
Haram tabağına ekmek banarken
Kısacık ömründe mülke kanarken
Dünyaları yutup doymam sanarken
Bir avuç toprakla doy insanoğlu
Koşturdun peşinden nefes nefese
Dizgin vurmak çok zor hain nefise
Tutup koyamazsan onu kafese
Halin nice olur oy insanoğlu
Sanmayasın sana uğramaz ecel
An gelir yorulur tükenir mecal
Ruhunu bedenden sökünce bir el
Kapanır defterin ey insanoğlu
Aşık İdris uslan biraz yavaş ol
İlahi sevgiyle ilim irfan dol
Nihayete erdi hayat denen yol
Azığın yok ise vay insanoğlu