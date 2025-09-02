Park halindeki bir otomobilde gerçekleşen patlama, kısa zamanda büyük bir yangına dönüştü. Yangında üç ev tamamen yanarak kül olurken bir traktör ve iki patoz aleti de kullanılamaz hale geldi

Yangın, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Akşehir köyünde gerçekleşti.

Köy Halkı Ayaklandı

Alınan bilgilere göre, köy imamı Ahmet D.'ye ait park halindeki otomobilde bilinmeyen bir sebeple ortaya çıkan yangın, patlamaya neden oldu.

Şiddetli patlamadan sonra alevler hızla çevreye yayıldı. Rüzgarın etkisiyle yangın, kısa zamanda Şükrü A., Sabahattin A. ve Mustafa D.'ye ait yan yana bulunan evlere sıçradı.

Tarım Aletleri Kullanılamaz Oldu

İtfaiye ekiplerinin bütün müdahalesine rağmen alevler kontrol altına alınamayarak 3 evi tamamen küle çevirdi. Evlerin avlularındaki eşyalar da zarar gördü. Yangında ayrıca Şükrü A.'ya ait bir traktör ile 2 patoz aleti yanarak kullanılmaz hale geldi. Patlamanın yaşandığı otomobil ise tamamen hurdaya döndü. Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadığı bildirildi.