Günler gelir geçer boşa
Gideceğiz gelmez yola
İster isen yüz yıl yaşa
Gideceğiz gelmez yola
Ecel gelir vermez aman
Bitecek sayılı zaman
Hani ya Sultan Süleyman
Gideceğiz gelmez yola
Yaradan’dan emir alır
Azrail arayıp bulur
Vadesi yetenler ölür
Gideceğiz gelmez yola
Bir top kefene sararlar
Yavrular seni ararlar
Ölünce helva kararlar
Gideceğiz gelmez yola
Bedeni sızılar bürür
Hocalar selanı verir
Gün gelir etlerin çürür
Gideceğiz gelmez yola
Mezarını eşecekler
Künyemizi düşecekler
Kara toprak bizi bekler
Gideceğiz gelmez yola
Âşık İdris boşa koşa
Kendini hiç yorma boşa
Bu ayrılık gitmez hoşa
Gideceğiz gelmez yola