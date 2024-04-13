Günler gelir geçer boşa
Gideceğiz gelmez yola 
İster isen yüz yıl yaşa 
Gideceğiz gelmez yola 

Ecel gelir vermez aman
Bitecek sayılı zaman 
Hani ya Sultan Süleyman 
Gideceğiz gelmez yola

Yaradan’dan emir alır 
Azrail arayıp bulur 
Vadesi yetenler ölür
Gideceğiz gelmez yola

Bir top kefene sararlar
Yavrular seni ararlar
Ölünce helva kararlar
Gideceğiz gelmez yola

Bedeni sızılar bürür
Hocalar selanı verir
Gün gelir etlerin çürür
Gideceğiz gelmez yola

Mezarını eşecekler
Künyemizi düşecekler
Kara toprak bizi bekler 
Gideceğiz gelmez yola

Âşık İdris boşa koşa 
Kendini hiç yorma boşa 
Bu ayrılık gitmez hoşa 
Gideceğiz gelmez yola