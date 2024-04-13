Günler gelir geçer boşa

Gideceğiz gelmez yola

İster isen yüz yıl yaşa

Gideceğiz gelmez yola

Ecel gelir vermez aman

Bitecek sayılı zaman

Hani ya Sultan Süleyman

Gideceğiz gelmez yola

Yaradan’dan emir alır

Azrail arayıp bulur

Vadesi yetenler ölür

Gideceğiz gelmez yola

Bir top kefene sararlar

Yavrular seni ararlar

Ölünce helva kararlar

Gideceğiz gelmez yola

Bedeni sızılar bürür

Hocalar selanı verir

Gün gelir etlerin çürür

Gideceğiz gelmez yola

Mezarını eşecekler

Künyemizi düşecekler

Kara toprak bizi bekler

Gideceğiz gelmez yola

Âşık İdris boşa koşa

Kendini hiç yorma boşa

Bu ayrılık gitmez hoşa

Gideceğiz gelmez yola