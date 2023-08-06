Arzular içinde ince belini

Saramadım sarmak nasip olur mu?

Gönül ah eyledi zülfün telini

Öremedim örmek nasip olur mu?

Yaratan yaratmış temiz özünü

İçime bıraktın sevda közünü

Açta perçemini görem yüzünü

Göremedim görmek nasip olur mu?

Gönlüme revamı çektiğim cefa

Dost dedim sarıldım gösterir vefa

Kara gözlüm senin ile bir sefa

Süremedim sürmek nasip olur mu?

Sevdan yaraladı kara gözlü yar

Gel de sinemde ki yaraları sar

Aşktan yana benden alacağın var

Veremedim vermek nasip olur mu?

Sevindir garibi yokla arada

Mutluluk yaşasın bahtı karada

Âşık İdris senin ile murada

Eremedim ermek nasip olur mu?