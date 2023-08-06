Arzular içinde ince belini
Saramadım sarmak nasip olur mu?
Gönül ah eyledi zülfün telini
Öremedim örmek nasip olur mu?
Yaratan yaratmış temiz özünü
İçime bıraktın sevda közünü
Açta perçemini görem yüzünü
Göremedim görmek nasip olur mu?
Gönlüme revamı çektiğim cefa
Dost dedim sarıldım gösterir vefa
Kara gözlüm senin ile bir sefa
Süremedim sürmek nasip olur mu?
Sevdan yaraladı kara gözlü yar
Gel de sinemde ki yaraları sar
Aşktan yana benden alacağın var
Veremedim vermek nasip olur mu?
Sevindir garibi yokla arada
Mutluluk yaşasın bahtı karada
Âşık İdris senin ile murada
Eremedim ermek nasip olur mu?