Gayri gidiyorsun çabuk dön de gel
Gözlerim yollarda kalmasın murat
Bir tatlı gülüşün dünyaya bedel
Bu ayrılık sensiz olmasın murat
Arzularım görmek ister her yerde
Mevla’m düşürmesin sizleri derde
Yollarınız uzak dağlar var perde
Dedenin gözleri dolmasın murat
Sizlere sevgiler arttı giderek
Dönmeyi bekleriz dua ederek
Sayarız seneyi hasret güderek
Ayrılık bizleri bulmasın murat
Koskoca şu dünya dar gelir bana
Sizlerden ayrılmak zor gelir bana
Ağustos ayında kar gelir bana
Domurcuk güllerin solmasın murat
Âşık İdris özler torunlarını
İnşallah görecek yarınlarını
Birlikte doyuran karınlarını
Yokluk kapınızı çalmasın murat