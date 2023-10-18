Gayri gidiyorsun çabuk dön de gel
Gözlerim yollarda kalmasın murat
Bir tatlı gülüşün dünyaya bedel
Bu ayrılık sensiz olmasın murat

Arzularım görmek ister her yerde
Mevla’m düşürmesin sizleri derde
Yollarınız uzak dağlar var perde
Dedenin gözleri dolmasın murat

Sizlere sevgiler arttı giderek
Dönmeyi bekleriz dua ederek
Sayarız seneyi hasret güderek
Ayrılık bizleri bulmasın murat

Koskoca şu dünya dar gelir bana
Sizlerden ayrılmak zor gelir bana
Ağustos ayında kar gelir bana
Domurcuk güllerin solmasın murat

Âşık İdris özler torunlarını
İnşallah görecek yarınlarını 
Birlikte doyuran karınlarını
Yokluk kapınızı çalmasın murat