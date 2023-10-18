Gayri gidiyorsun çabuk dön de gel

Gözlerim yollarda kalmasın murat

Bir tatlı gülüşün dünyaya bedel

Bu ayrılık sensiz olmasın murat

Arzularım görmek ister her yerde

Mevla’m düşürmesin sizleri derde

Yollarınız uzak dağlar var perde

Dedenin gözleri dolmasın murat

Sizlere sevgiler arttı giderek

Dönmeyi bekleriz dua ederek

Sayarız seneyi hasret güderek

Ayrılık bizleri bulmasın murat

Koskoca şu dünya dar gelir bana

Sizlerden ayrılmak zor gelir bana

Ağustos ayında kar gelir bana

Domurcuk güllerin solmasın murat

Âşık İdris özler torunlarını

İnşallah görecek yarınlarını

Birlikte doyuran karınlarını

Yokluk kapınızı çalmasın murat