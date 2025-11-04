Mert Nobre, 1980 doğumlu Brezilyalı futbolcudur ve kariyerinin büyük bölümünü Türkiye'de geçirmiştir. Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi üst düzey Türk kulüplerinde forma giymiş olan Nobre, golcülüğü ve saha içindeki agresif oyun stiliyle bilinmektedir. Özellikle Süper Lig'de attığı kritik goller ve performansından sıkça söz ettiren Nobre, futbol kariyerinden sonra medya ve televizyon dünyasında da ilgi odağı olmuştur. Türkiye'de uzun seneler futbol oynamış olması, onu geniş bir hayran kitlesiyle buluşturmuştur.

Nobre 2026 yılında düzenlenecek Survivor yarışmasına katılacak. Acun Ilıcalı, yarışma kadrosunu açıklarken Nobre'nin de All Star&Ünlüler formatındaki Survivor 2026'da yarışacağını bildirdi. Sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Nobre'ye yarışmada başarılar dileyen Ilıcalı, ünlü futbolcunun yarışmaya olan ilgisinin yüksek olduğunu ve mücadeleci ruhunun dikkat çekeceğinin altını çizdi.

Survivor 2026'nın kadrosu kısmen açıklanmış durumda. Yarışmaya katılacak ünlüler birer birer duyuruluyor. Formatın All Star&Ünlüler olacağı açıklanırken, kadroda hem geçmiş sezonlardan tanınan isimler hem de ünlü sporcular ve sanatçılar yer alacak.