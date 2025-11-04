Şefaatli ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri tarafından Şefaatli–Yozgat il yolunda sürücü ve araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetim sırasında sürücülere ve yolculara, trafik güvenliği konusunda önemli uyarılarda bulunuldu. Jandarma ekipleri, yolculuk esnasında emniyet kemeri takmanın hayati önem taşıdığını vurgularken; hız sınırlarına uyulması, takip mesafesinin korunması ve yorgun şekilde araç kullanılmaması konularında bilgilendirme yaptı.

Bilinçlendirme Çalışması Yapıldı

Faaliyet kapsamında sürücü ve yolculara trafik güvenliğiyle ilgili bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Jandarma ekipleri, bu tür çalışmaların kazaların önlenmesinde önemli bir fark yaratabileceğini belirterek vatandaşları kurallara uymaya davet etti.

Yapılan uygulamanın temel amacının, trafik kazalarının azaltılması ve sürücülerin bilinç düzeyinin artırılması olduğu ifade edildi. Ekipler, trafik güvenliğine yönelik denetimlerin il genelinde aralıksız devam edeceğini bildirdi.