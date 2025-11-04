İngiltere’nin en zengin insanı, Hinduja Group’un eş başkanı Gopichand Hinduja, uzun zamandır devam eden hastalığından sonra 85 yaşında hayata gözlerimi yumdu.

Ailesiyle birlikte kamuoyundan uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Hinduja ailesinin serveti, Sunday Times Zenginler Listesi’ne göre 35,3 milyar sterlin olarak hesaplanıyor. Bu servet, bankacılıktan gayrimenkule, petrolden eğlenceye ve ticari araçlara kadar uzanan geniş bir yatırım yelpazesiyle tanınan Hinduja Group’tan geliyor.

Ailesi tarafından “GP” olarak anılan Gopichand Hinduja, 1959 senesinde aile şirketine katıldı. 20. yüzyılın başlarında Hindistan ve İran’da kurulan mütevazı bir ticaret girişimini, zamanla küresel ölçekte faaliyet gösteren bir dev holding haline getirdi. Hinduja, ağabeyi Srichand ile birlikte 1980’lerde Londra’ya taşınarak şirketin merkezini buraya taşıdı. Srichand Hinduja ise 2023 yılında vefat etmişti.

Son zamanlarda Hinduja ailesi, çeşitli hukuki sorunlarla da gündem konusu haline gelmişti. Geçtiğimiz sene Cenevre mahkemesi, Gopichand’in kardeşi ve Hinduja Group Avrupa Başkanı Prakash Hinduja’nın da aralarında bulunduğu dört aile üyesini, ev çalışanlarına kötü muamele suçlamasıyla mahkûm etmişti. Fakat karar henüz kesinleşmedi ve temyiz süreci sürüyor. Ayrıca kardeşler arasında, varlıkların kontrolü ve vekalet haklarıyla ilgili uzun süredir devam eden davalar da aile içi çekişmeleri gün yüzüne çıkarmıştı. Londra’daki bir mahkeme, demans hastası Srichand’in bakımında ihmaller olabileceğine dair endişelerini dile getirmiş, dava daha sonra uzlaşmayla sonuçlanmıştı.

Hinduja Group, 2023 yılında Londra’nın kalbinde, Whitehall’daki tarihi Savaş Bakanlığı binasında (OWO) 1,4 milyar sterlinlik lüks bir otel projesini hayata geçirdi. Konukların Sir Winston Churchill’in eski ofisinde gecelik 18 bin ila 25 bin sterlin arasında değişen fiyatlarla konaklayabildiği bu otel, grubun en prestijli yatırımlarından biri olarak görülüyor. Gopichand Hinduja, Financial Times’a verdiği bir röportajda, “OWO, Londra’ya bırakacağım en büyük miras olacak,” ifadelerini kullanmıştı.

Hinduja’nın kariyeri zaman zaman tartışmalarla da anıldı. 2001 yılında, kardeşi Prakash için Birleşik Krallık pasaportu alınması konusunda dönemin hükümet bakanı Lord Peter Mandelson’a mektup yazdığı ortaya çıkmış, Hinduja Vakfı’nın da Mandelson’ın sorumluluğundaki Millennium Dome projesine 1 milyon sterlin bağışta bulunduğu öğrenilmişti. Olay, büyük kamuoyu tepkisine yol açmış, Mandelson bakanlıktan istifa etmek zorunda kalmış ancak yapılan soruşturma sonucunda aklanmıştı.

Hinduja Group, Gopichand Hinduja’nın ölümüne ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.