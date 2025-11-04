Köy ziyaretlerinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Canpolat aynı zamanda vatandaşlar ve muhtarlar ile bir araya gelerek taleplerini dinliyor.

Talepleri Yerinde Dinledi 2

Kaymakam Abdurrezzak Canpolat, köy ziyaretleri kapsamında beraberindeki daire amirleri ile birlikte Karaveli, Çavuş, Büyükören ve Çamurlu köylerini ziyaret etti.

Talepleri Yerinde Dinledi 1

Köy ziyaretleri kapsamında Kaymakam Canpolat, köylerde yapılan çalışmalar ve köylerin genel durumu hakkında bilgiler aldı.

Köy sakinleriyle bir araya gelerek bir süre sohbet eden Canpolat, vatandaşların ve muhtarların taleplerini dinledi.

