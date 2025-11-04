Köy ziyaretlerinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Canpolat aynı zamanda vatandaşlar ve muhtarlar ile bir araya gelerek taleplerini dinliyor.

Kaymakam Abdurrezzak Canpolat, köy ziyaretleri kapsamında beraberindeki daire amirleri ile birlikte Karaveli, Çavuş, Büyükören ve Çamurlu köylerini ziyaret etti.

Köy ziyaretleri kapsamında Kaymakam Canpolat, köylerde yapılan çalışmalar ve köylerin genel durumu hakkında bilgiler aldı.

Köy sakinleriyle bir araya gelerek bir süre sohbet eden Canpolat, vatandaşların ve muhtarların taleplerini dinledi.