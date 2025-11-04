İki gündür haber alınamayan adam evinde ölü bulundu

İki gündür kendisinden haber alınamayan 59 yaşındaki Sezai Çelik, evinde ölü halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde yaşayan 59 yaşındaki Sezai Çelik, evinde ölü bulundu. Karasu Mahallesi’nde yalnız başına yaşayan Çelik’ten iki gündür haber alınamamasının ardından mahalle sakinleri durumdan şüphelendi. Her gün mahalle kahvesine giden Çelik’in iki gündür ortalarda görünmemesi komşularının dikkatini çekti. Endişelenen mahalleli, Sezai Çelik’in evine giderek kapısını çaldı fakat cevap alamadı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, eve girdiklerinde Sezai Çelik’i yerde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Çelik’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Çelik’in cansız bedeni, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatılırken, Çelik’in kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek. Mahalle sakinleri, Sezai Çelik’in sessiz, kendi halinde biri olduğunu ve uzun süredir yalnız yaşadığını belirtti. Karasu’da meydana gelen bu olay, mahallede büyük üzüntü yarattı.