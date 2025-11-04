AK Parti Yozgat Milletvekili Süleyman Şahan, ihale tarihinin 25 Kasım olarak belirlendiğini duyurdu.

İhale 25 Kasım’da Gerçekleştirilecek

Milletvekili Süleyman Şahan, yaptığı açıklamada Çapanoğlu Cami’nin ışıklandırma projesi için ihalenin 25 Kasım’da yapılacağını belirtti. Şahan, “Bu önemli çalışmanın şimdiden Yozgat’ımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Yozgat’ın Tarihi Mirası

Çapanoğlu Cami, mimarisi ve tarihi dokusuyla Yozgat’ın kültürel kimliğinde önemli bir yer tutuyor. Işıklandırma projesi, caminin gece görünümünü güzelleştirmenin yanı sıra, tarihi mirasın daha görünür hale gelmesini sağlayacak.

Milletvekili Şahan, projeye katkılarından dolayı Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu’ya teşekkür etti.