UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta mücadelesine hazırlanan Galatasaray’ın Ajax deplasmanı kafilesi açıklandı. Sarı-kırmızılı ekipte iki önemli isim sakatlık nedeniyle kadroya dahil edilmedi.
Galatasaray Amsterdam’a Eksik Gidiyor
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında deplasmanda Ajax ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı-kırmızılı ekibin kamp kadrosu belli oldu.
Açıklanan listeye göre, İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün sakatlıkları sebebiyle kafilede yer almadı.
