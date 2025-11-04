UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta mücadelesine hazırlanan Galatasaray’ın Ajax deplasmanı kafilesi açıklandı. Sarı-kırmızılı ekipte iki önemli isim sakatlık nedeniyle kadroya dahil edilmedi.

Galatasaray-1

Bozokspor Teknik Direktörü Yücer: Beklemediğimiz bir sonuçtu!
Bozokspor Teknik Direktörü Yücer: Beklemediğimiz bir sonuçtu!
İçeriği Görüntüle

Galatasaray Amsterdam’a Eksik Gidiyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında deplasmanda Ajax ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesi sarı-kırmızılı ekibin kamp kadrosu belli oldu.

Açıklanan listeye göre, İlkay Gündoğan ve Yunus Akgün sakatlıkları sebebiyle kafilede yer almadı.

Kaynak: Haber Merkezi