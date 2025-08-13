12 Ağustos 2025’te Burak Bulut ve Eda Sakız’ın düğününde, İrem Derici büyük bir sürprizle karşılaştı. Melih Kunukcu, herkesin önünde ünlü şarkıcıya evlenme teklifinde bulundu. Bu anlar sosyal medyada kısa sürede viral oldu.

Melih Kunukcu Kimdir?

26 yaşındaki Melih Kunukcu, profesyonel dansçı ve DJ olarak tanınıyor. “Melih Jön” sahne adıyla müzik ve dans dünyasında kendine yer edinen Kunukcu, dans kariyerine küçük yaşta başladı. İstanbul’da doğup büyüyen genç yetenek, müzik prodüksiyonu ve sahne performanslarını birleştirerek özgün bir tarz geliştirdi.

Nilüfer, Edis ve Feride Hilal Akın gibi ünlü isimlerin sahne şovlarında ve kliplerinde yer aldı. Özellikle Simge’nin “Önümüz Yaz” klibindeki dansıyla dikkat çekti.

Kunukcu Ne İş Yapıyor

Melih Kunukcu kariyerini profesyonel dansçı, DJ ve müzik prodüktörü olarak sürdürüyor. Dans ve müziği harmanlayan sahne şovlarıyla tanınıyor.

İrem Derici Evlendi Mi?

İrem Derici henüz evlenmedi. 2014-2016 yılları arasında Rıza Esendemir ile evli kalan ünlü şarkıcı, şimdi ikinci kez evlilik yolunda ilk adımı atmış oldu.