e-Devlet Kapısı üzerinden tamamen ücretsiz olarak aktive edilebilen “İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi” sayesinde, tapu sahibinin izni olmadan taşınmaz üzerinde hiçbir satış, devir veya işlem gerçekleştirilemiyor.

Yetkililer, özellikle yaşlılar, yoğun iş temposuna sahip kişiler ve şehir dışında yaşayan mülk sahipleri için bu uygulamanın hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.

Dolandırıcılığa Karşı Dijital Kalkan

Türkiye genelinde, sahte kimlikler, çalınan kişisel veriler ve taklit belgeler kullanılarak yapılan gayrimenkul dolandırıcılığı vakaları son yıllarda ciddi artış gösterdi. Dolandırıcıların hedefinde çoğunlukla değeri yüksek konutlar, arsalar ve ticari mülkler yer alıyor. Yeni getirilen “İşlem Yapılmaz” şerhi, bu tür girişimlerin önüne geçmek için resmi ve yasal bir güvenlik bariyeri oluşturuyor.

Aktivasyon Süreci Sadece Dakikalar Sürüyor

Mülk sahipleri, e-Devlet üzerinden şu adımları takip ederek işlemi kolayca gerçekleştirebiliyor:

1. turkiye.gov.tr adresine giriş yapın.

2. “Web Tapu” hizmetini seçin.

3. “Beyan İşlemleri” sekmesine girin ve “İşlem Yapılmaz Beyan Tesisi” seçeneğini işaretleyin.

4. Onay verin ve güvenlik şerhini aktif hale getirin.

Bu adımlar tamamlandığında, mülk üzerinde hiçbir işlem, tapu sahibinin onayı olmadan yapılamıyor.

Tamamen Ücretsiz ve Yasal

İşlem, herhangi bir fiziksel başvuru gerektirmiyor ve tamamen ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Yetkililer, bu uygulamanın tapu güvenliğini en üst seviyeye çıkararak dolandırıcılık riskini neredeyse sıfıra indirdiğini vurguluyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, tüm mülk sahiplerine çağrıda bulunarak, “Bu güvenlik adımını atmak, malvarlığınızı korumanın en hızlı ve etkili yoludur” mesajını verdi.