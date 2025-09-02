Yatak kapasitemizi yüzde 443 artırdık. Bugün 81 il 269 ilçe ve 6 KKTC yerleşkesinde toplam 877 yurtta hizmet veriyoruz.

Yurtlarımızın beraberinde öğrencilerimize burs, beslenme desteğinde bulunuyoruz. 2024 yılında öğrencilerimize 34 milyar 13 milyon 831 bin TL ödeme gerçekleştirdik.

“1 Milyon Gence Güvenli Bir Yuva”

Bugüne kadar 518 bin 713 öğrencimiz Türkiye’yi gezme ve yurtlarımızda konaklama imkanı buldu. Bunlar 5 gün boyunca ücretsiz olarak yurtlarımızda kalıyor.

1 milyon yatak kapasitesine ulaşmak, 1 milyon gence güvenli bir yuva, huzurlu bir gelecek sunmak demektir. Bu önemli bir başarı hikayesidir. Yapımız hızla devam eden yurtlarımız var. Gençlerimiz için gece gündüz çalışmaya, çıtayı daha da yükseğe taşımaya devam edeceğiz.

KYK Yurt Başvuruları Başladı

An itibarıyla 2025-2026 yılı yurt başvurularını başlatıyoruz. 2-6 Eylül tarihleri arasında ülkemizin dört bir köşesindeki gençlerimizin başvurularını bekliyoruz. Ek kontenjan, yatay ve dikey geçiş, lisansüstü eğitim ile normal öğrenim süresinde eğitimini tamamlayamayan, bir yüksek öğretim kurumu programından mezun olup ikinci üniversitesini okumakta olan öğrencilerimizin yurt başvurularını da üniversite ile ilgili süreçleri tamamlandıktan sonra alacağız. Yurt başvurularını 12 kamu kurumundan gelen verilerle dijital ortamda analiz ediyoruz.

Öğrencilerimizi gelir, başarı ve sosyal durum kriterlerine göre belirliyoruz. Kazandıkları üniversiteye en yakın yurda yerleştirmeye gayret ediyoruz. Bu yerleştirmelerde yapay zekayı etkin bir şekilde kullanıyoruz. Bölüm, puan ve başarı kriterlerini tek tek analiz etme ve başarılı öğrencilerimizi en yakın yurda yerleştirmeye gayret ediyoruz.