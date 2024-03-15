Koca dünya gayri çıkmış rayından

ALLAH bile düzgün kula hasiret

Herkes bıkmış evladından soyundan

Cümle âlem şirin dile hasiret

Koyun pazarında domuz satılır

Karga bülbül ile eşit tutulur

Şimdi kovanlara şeker katılır

Arılarda gerçek bala hasiret

Yalan mı dostlarım bakın şu hale

Her işin peşinde vardır bir hile

Tırtıllar sarıldı yaprağa dala

Şeyda bülbül gonca güle hasiret

Âşık İdris bu hal bizi yaralar

Parası çok olan vicdan kiralar

Soysuz imzasıyla milyar karalar

Bizim köyler kumlu yola hasiret