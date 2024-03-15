Koca dünya gayri çıkmış rayından
ALLAH bile düzgün kula hasiret
Herkes bıkmış evladından soyundan
Cümle âlem şirin dile hasiret
Koyun pazarında domuz satılır
Karga bülbül ile eşit tutulur
Şimdi kovanlara şeker katılır
Arılarda gerçek bala hasiret
Yalan mı dostlarım bakın şu hale
Her işin peşinde vardır bir hile
Tırtıllar sarıldı yaprağa dala
Şeyda bülbül gonca güle hasiret
Âşık İdris bu hal bizi yaralar
Parası çok olan vicdan kiralar
Soysuz imzasıyla milyar karalar
Bizim köyler kumlu yola hasiret