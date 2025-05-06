Sorgun Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, ilçede yapılması planlanan elektrik hattı yapım işi için ihaleye çıkıyor. Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19. maddesi uyarınca açık ihale usulüyle gerçekleştirilecek. İhaleye katılım yalnızca elektronik ortamda EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden sağlanacak.

İhale Kayıt Numarası (İKN): 2025/656150

Sorgun ilçesinde gerçekleştirilecek olan ihalenin kapsamı, 33 kalemden oluşan elektrik hattı yapım işlerini içeriyor. Çalışmalar, Sorgun Belediyesi Sanayi Mevkii ve Cihanşarlı Köyü Mevkii'nde yürütülecek. Yüklenici firma, yer tesliminin ardından işi 60 takvim günü içinde tamamlamakla yükümlü olacak.

İşe başlanması, sözleşmenin imzalanmasından sonraki 10 gün içinde yapılacak yer teslimi ile gerçekleşecek.

İHALE TARİHİ VE YERİ

İhaleye son teklif verme tarihi 21 Mayıs 2025, saat 10.00 olarak belirlenirken, teklifler Sorgun Belediye Başkanlığı Hizmet Binası 1. Kat’ta bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Birimi’nde değerlendirilecek.

KATILIM ŞARTLARI

İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek. Teklifler EKAP üzerinden e-imza ile hazırlanarak sisteme yüklenecek. İstekliler, teklif ettikleri toplam bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat sunmak zorunda olacak.

İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif, yalnızca fiyat esasına göre belirlenecek. Konsorsiyumlar ihaleye başvuruda bulunamayacak ve elektronik eksiltme yöntemi uygulanmayacak.

Ayrıntılı bilgilere EKAP üzerinden ulaşılabilir. Teklifler, ihale tarihinden itibaren 60 gün süreyle geçerliliğini koruyacak.