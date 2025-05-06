Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile yakın dostu Metin Cantimur arasında sosyal medya üzerinden yaşanan çatışma gündemi sarsıyor. İşte detaylar...

İBRAHİM TATLISES VE METİN CANTİMUR ARASINDAKİ GERİLİM

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak ile yaşadığı sorunlarla gündemde olan ünlü şarkıcı, bu kez uzun yıllardır dostu olan Metin Cantimur ile yaşadığı krizle manşetlerde. Sosyal medya hesapları üzerinden sert mesajlar paylaşan ikili, hayranlarını şaşırttı.

METİN CANTİMUR KİMDİR?

Elazığ kökenli olan Metin Cantimur, oyunculuk kariyerine dizi ve filmlerde ara rollerde başladı ve son olarak "Kağıt" adlı filmde izleyiciyle buluştu. Oyunculuğun yanı sıra iş dünyasında da aktif olan Cantimur'un, Tatlıses ile olan ilişkisi kamuoyunun dikkatini çekiyor.

İBRAHİM TATLISES'İN SERT TEPKİSİ

İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olaya tepki gösterdi. "Beslediğim köpeklerin kemiklerini kesince havlamaya başladılar." ifadesini kullanan Tatlıses'in bu sözleri, Metin Cantimur'a yönelik olarak yorumlandı.

METİN CANTİMUR'DAN CEVAP

Cantimur ise Tatlıses'in sözlerine karşı sert bir cevap verdi. "Kendi itibarsızlığını başkalarına attığı iftiralar ile örtmeye çalışan arkadaşa selam olsun!" diyen Cantimur, uzun yıllara dayanan dostluğun son yıllarda çıkar ilişkileriyle gölgelendiğini iddia etti.

İbrahim Tatlıses ve Metin Cantimur arasındaki bu gerilimli süreç, sanat camiasında geniş yankı uyandırırken, hayranları tarafından da yakından takip ediliyor.