Sorgun ilçesinde bulunan 7 bin 208 metrekare büyüklüğündeki tarla, Sorgun Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından açık artırma yoluyla satışa sunulacak. Satış işlemi, 2024/60 SATIŞ sayılı dosya üzerinden yürütülüyor.

Çiğdemli/Burunören Mahallesi Harkaltı Mevkii'nde yer alan ve tapuda “tarla” vasfıyla kayıtlı olan taşınmaz, 127 ada 30 parselde bulunuyor. Arazi, düz bir yapıya sahip olup, orta derinlikte kumlu-tınlı toprak yapısıyla dikkat çekiyor. Sulama imkânı bulunan tarla üzerinde 30 adet söğüt ve 7 adet kavak ağacı yer alıyor.

Muhammen bedeli 1 milyon 493 bin 276 lira 96 kuruş olarak belirlenen taşınmaz için KDV oranı ise yüzde 10 olarak uygulanacak.

İki ayrı artırma yoluyla satışa sunulacak taşınmaz için ilk artırma 19 Haziran 2025 saat 12.19’da başlayıp, 26 Haziran 2025 saat 12.19’da sona erecek. İkinci artırma ise 17 Temmuz 2025 - 24 Temmuz 2025 tarihleri arasında aynı saatlerde gerçekleştirilecek.

İlgililer, satışa ilişkin detaylı bilgilere ve görsellere esatis.uyap.gov.tr adresinden 2024/60 SATIŞ dosya numarası ile ulaşabilecek.