Eski emniyet amiri Hamza Turhan Ayberk, MİT ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla MOSSAD'a bilgi sızdırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Eski emniyet amiri Hamza Turhan Ayberk, son olarak Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nün ortak operasyonuyla MOSSAD'a bilgi sızdırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Operasyon kapsamında, MOSSAD ile ilişkili oldukları belirlenen toplam 7 kişi yakalandı.

Hamza Turhan Ayberk, televizyon programlarına katılan ve eski bir kamu personeli olan özel dedektif. Ayberk'in, 2019 yılında Belgrad'da eğitim aldığı biliniyor. Ancak, MİT ve İstanbul Emniyeti'nin yaptığı operasyon sonucunda ortaya çıkan bilgilere göre, Ayberk'in MOSSAD ile temas halinde olduğu ve İsrail istihbaratına Filistinli kişi ve kuruluşlarla ilgili bilgi sızdırdığı tespit edildi. Ayrıca, sosyal medya platformlarında Filistin lehine paylaşımlarda bulunmasıyla dikkat çeken Ayberk'in, MOSSAD ajanları tarafından yönlendirildiği ve bu istihbarat örgütü adına Türkiye'de yaşayan Ortadoğu kökenli kişiler ve şirketler hakkında bilgi topladığı belirlendi.

Operasyon, MİT'in İsrail istihbaratı ile ilişkisi olduğunu tespit ettiği ve bu ilişkinin Türkiye'deki hedeflerini belirlediği bilgisini de ortaya koydu. Operasyon kapsamında, eski polis memurları da dahil olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Hamza Turhan Ayberk'in liderliğindeki bu grubun, MOSSAD için Türkiye'deki faaliyetleriyle ilgili soruşturma devam ediyor.